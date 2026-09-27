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Pasta

Lasagne al forno — receta klasike italiane me ragù, beshamel dhe parmixhan

Shtresa petash të holla, ragù mishi i gatuar ngadalë dhe beshamel kremoz — pjata më e dashur e kuzhinës italiane, e përgatitur në shtëpi hap pas hapi.

· 2 min lexim

Përbërësit (për 6–8 persona)

  • 12 petë lasagne (të freskëta ose të thata)
  • 600 g mish i grirë (përzier viçi dhe derri)
  • 500 ml salcë beshamel (e gatshme ose e bërë në shtëpi)
  • 400 g domate të konservuara të bluara
  • 100 g parmixhan i grirë
  • 150 g mocarela e grirë
  • 1 qepë e vogël, 1 karotë, 1 kërcell selinoje (të grira hollë)
  • 2 thelpinj hudhre
  • 100 ml verë e kuqe
  • 3 lugë vaj ulliri, kripë, piper i zi, arrëmoshkatë (nutmeg)

Përgatitja

  1. Në një tenxhere të madhe ngroh vajin e ullirit dhe skuq qepën, karotën, selinon dhe hudhrën për 5 minuta, derisa të zbuten.
  2. Shto mishin e grirë dhe skuqe derisa të marrë ngjyrë të artë, duke e copëtuar me lugë druri. Hidh verën e kuqe dhe lëre të avullojë për 2–3 minuta.
  3. Shto domatet e bluara, kripën dhe piperin; ul zjarrin dhe lëre ragù-në të gatuhet ngadalë për rreth 40 minuta, duke e përzier herë pas here.
  4. Ngroh furrën në 180°C. Në fund të një tepsie qeramike shtro një shtresë të hollë ragù, pastaj petë lasagne, pastaj beshamel dhe pak parmixhan të grirë. Përsërit shtresat (3–4 shtresa) derisa të mbarojnë përbërësit.
  5. Shtresën e fundit mbuloje bujarisht me beshamel, mocarelën dhe parmixhanin e mbetur.
  6. Pjeke në furrë për 35–40 minuta, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë dhe skajet të kërcasin lehtë. Lëre të pushojë 10 minuta para se ta presësh.

Koha e përgatitjes: 30 minuta. Koha e gatimit: rreth 1 orë e 20 minuta. Porcione: 6–8.

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