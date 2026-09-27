Lasagne al forno — receta klasike italiane me ragù, beshamel dhe parmixhan
Shtresa petash të holla, ragù mishi i gatuar ngadalë dhe beshamel kremoz — pjata më e dashur e kuzhinës italiane, e përgatitur në shtëpi hap pas hapi.
Përbërësit (për 6–8 persona)
- 12 petë lasagne (të freskëta ose të thata)
- 600 g mish i grirë (përzier viçi dhe derri)
- 500 ml salcë beshamel (e gatshme ose e bërë në shtëpi)
- 400 g domate të konservuara të bluara
- 100 g parmixhan i grirë
- 150 g mocarela e grirë
- 1 qepë e vogël, 1 karotë, 1 kërcell selinoje (të grira hollë)
- 2 thelpinj hudhre
- 100 ml verë e kuqe
- 3 lugë vaj ulliri, kripë, piper i zi, arrëmoshkatë (nutmeg)
Përgatitja
- Në një tenxhere të madhe ngroh vajin e ullirit dhe skuq qepën, karotën, selinon dhe hudhrën për 5 minuta, derisa të zbuten.
- Shto mishin e grirë dhe skuqe derisa të marrë ngjyrë të artë, duke e copëtuar me lugë druri. Hidh verën e kuqe dhe lëre të avullojë për 2–3 minuta.
- Shto domatet e bluara, kripën dhe piperin; ul zjarrin dhe lëre ragù-në të gatuhet ngadalë për rreth 40 minuta, duke e përzier herë pas here.
- Ngroh furrën në 180°C. Në fund të një tepsie qeramike shtro një shtresë të hollë ragù, pastaj petë lasagne, pastaj beshamel dhe pak parmixhan të grirë. Përsërit shtresat (3–4 shtresa) derisa të mbarojnë përbërësit.
- Shtresën e fundit mbuloje bujarisht me beshamel, mocarelën dhe parmixhanin e mbetur.
- Pjeke në furrë për 35–40 minuta, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë dhe skajet të kërcasin lehtë. Lëre të pushojë 10 minuta para se ta presësh.
Koha e përgatitjes: 30 minuta. Koha e gatimit: rreth 1 orë e 20 minuta. Porcione: 6–8.
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