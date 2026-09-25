Giouvetsi greke — pjata tradicionale me orzo dhe mish të pjekur në tavë
Makarona orzo të pjekura ngadalë në lëng mishi, me copa mishi viçi të buta dhe djathë të grirë sipër — pjata greke e fundjavës që ia vlen çdo minutë në furrë.
Giouvetsi (you-vet-si) është një nga pjatat më të dashura të kuzhinës greke: makarona të vogla orzo (kritharaki) të pjekura në tavë balte bashkë me mish, derisa të thithin gjithë lëngun aromatik të domates dhe erëzave. Rezultati është kremoz, i ngrohtë dhe shumë ngopës — një pjatë e vetme për drekë apo darkë familjare.
Përbërësit (për 4–6 persona)
- 700 g mish viçi në copa mesatare (ose mish qengji)
- 350 g makarona orzo (kritharaki)
- 2 qepë të mëdha, të prera në copa
- 3 thelpinj hudhër, të shtypur
- 400 g domate të grira ose lëng domateje
- 1 lugë gjelle pastë domatesh
- 750 ml lëng mishi (ose ujë të nxehtë)
- 60 ml vaj ulliri ekstra i virgjër
- 1 gjethe dafine
- 1 lugë çaji rigon i thatë
- pak kanellë (majë luge çaji)
- kripë dhe piper i zi sipas shijes
- djathë të grirë (kefalotyri ose parmixhan) për shërbim
Hapat e përgatitjes
- Ngroh vajin e ullirit në një tenxhere të thellë ose tavë balte mbi zjarr mesatar dhe skuq copat e mishit nga të gjitha anët derisa të marrin ngjyrë të artë. Hiqi mënjanë.
- Në të njëjtën tavë skuq qepën dhe hudhrën 3–4 minuta, pastaj shto pastën e domates dhe skuqe edhe 1 minutë.
- Kthe mishin në tavë dhe shto domatet e grira, lëngun e mishit, dafinën, rigonin, kanellën, kripën dhe piperin. Ziej me kapak gjysmë të hapur 45–50 minuta, derisa mishi të zbutet mirë.
- Ndërkohë nxeh furrën në 180°C. Shto orzon në tavë dhe përzieje mirë me salcën; shto pak ujë të nxehtë nëse orzoja nuk është e mbuluar me lëng.
- Vendose tavën në furrë dhe piqe 20–25 minuta, duke e përzier një herë në mes, derisa orzoja të jetë e butë dhe të ketë thithur pothuajse të gjithë lëngun.
- Nxirre nga furra, hiq gjethe dafine, mbuloje dhe lëre të pushojë 10 minuta.
- Shërbeje të ngrohtë, me djathë të grirë sipër.
Koha e përgatitjes: 20 minuta | Koha e gatimit: ~1 orë e 10 minuta | Gjithsej: ~1 orë e 30 minuta | Porcione: 4–6
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