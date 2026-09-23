«Toy Story 5» mbërrin sot në Disney+: animacioni miliardësh që theu rekordin e franshizës
Pas 1.14 miliardë dollarësh të arkëtuara në kinema, kapitulli i pestë i sagës së famshme të Disney-t dhe Pixar-it nis sot transmetimin në platformën Disney+.
Filmi i animuar «Toy Story 5» i Disney-t dhe Pixar-it mbërrin sot, më 23 shtator 2026, në platformën Disney+, rreth tre muaj pas premierës botërore në kinema në korrik të këtij viti. Kapitulli i pestë i franshizës së dashur të lodrave i rikthen në ekran personazhet e njohur në një aventurë krejtësisht të re, kësaj radhe përballë sfidës më moderne të tyre: teknologjisë.
Gjatë xhiros kinematografike, «Toy Story 5» u shndërrua në fenomenin më të madh të vitit, duke grumbulluar mbi 1.14 miliardë dollarë në gjithë botën dhe duke u bërë filmi me të ardhurat më të larta në historinë e franshizës. Vetëm në fundjavën e hapjes, filmi arkëtoi 159.6 milionë dollarë në Amerikën e Veriut dhe 152 milionë dollarë ndërkombëtarisht, duke lënë pas «Toy Story 4» (1.07 miliardë) dhe «Toy Story 3» (1.06 miliardë).
Historia e re, e përshkruar me moton «Toy meets Tech», i sjell Woody-n, Buzz Lightyear-in, Jessie-n dhe lodrat e tjera përballë Lilypad, një tablet krejtësisht i ri që fut ide përçarëse në jetën e vajzës Bonnie. Filmi eksploron përplasjen mes lodrave klasike dhe botës digjitale, duke ruajtur shpirtin, emocionin dhe humorin që e bënë serinë legjendare për më shumë se tri dekada.
Zërat origjinalë Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear) dhe Joan Cusack (Jessie) rikthehen krahas emrave të rinj në kast: Conan O’Brien si Smarty Pants, Alan Cumming si Evil Bullseye, Greta Lee si Lilypad, Bad Bunny si Pizza with Sunglasses dhe Craig Robinson si Atlas. Po ashtu rikthehen Annie Potts (Bo Peep), Tony Hale (Forky), Keanu Reeves (Duke Caboom), Ernie Hudson (Combat Carl), Kristen Schaal (Trixie), Wallace Shawn (Rex), John Ratzenberger (Hamm), Blake Clark (Slinky Dog) dhe Bonnie Hunt (Dolly).
Regjinë e mban Andrew Stanton, skenari është i Andrew Stanton dhe Kenna Harris, ndërsa producentë janë Jessica Choi dhe Lindsey Collins. Nga sot, «Toy Story 5» është i disponueshëm për transmetim ekskluzivisht në Disney+.
Burimi: ComingSoon
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