☁️
Tiranë 20°C · Vranët 29 Tetor 2026
S&P 500 7,744 ▲0.28%
DOW 52,475 ▲0.19%
NASDAQ 26,550 ▲0.27%
NAFTA 102.05 ▼0.71%
ARI 4,038 ▼0.35%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1146 EUR/GBP 0.8373 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.8850 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.5644 EUR/JPY 176.00 EUR/CAD 1.5622 EUR/USD 1.1146 EUR/GBP 0.8373 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.8850 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.5644 EUR/JPY 176.00 EUR/CAD 1.5622
₿ CRYPTO
BTC $80,153 ▼ -1.3% ETH $2,324 ▼ -1.26% XRP $1.2902 ▼ -2.19% SOL $100.3300 ▼ -1.99%
S&P 500 7,744 ▲0.28 % DOW 52,475 ▲0.19 % NASDAQ 26,550 ▲0.27 % NAFTA 102.05 ▼0.71 % ARI 4,038 ▼0.35 % S&P 500 7,744 ▲0.28 % DOW 52,475 ▲0.19 % NASDAQ 26,550 ▲0.27 % NAFTA 102.05 ▼0.71 % ARI 4,038 ▼0.35 %
EUR/USD 1.1146 EUR/GBP 0.8373 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.8850 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.5644 EUR/JPY 176.00 EUR/CAD 1.5622 EUR/USD 1.1146 EUR/GBP 0.8373 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.8850 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.5644 EUR/JPY 176.00 EUR/CAD 1.5622
29 Tet 2026
Breaking
PES në Pljevljë kërkon shkarkimin e kryetarit Vranesh dhe ridefinimin e marrëdhënieve në mazhorancë Arrestohen dy të dyshuar për krime lufte në rastin e “Masakrës së Padalishtës” AGK-ja kundërshton mbylljen e seancës për media në rastin e vrasjes së Liridona Ademajt Ergys Agasi transferohet nga paraburgimi i Bradasheshit drejt Fierit Dita e 17-të e protestës studentore, nis marshimi i të rinjve nga Parlamenti drejt Ministrisë së Arsimit
Menu
Politika

Transferimi i Veliajt në Fier, Balla: Të verifikohet procedura, çështja të trajtohet sipas standardeve të BE-së

· 2 min lexim

Transferimi i kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, në paraburgimin e Fierit ka shkaktuar debate brenda Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste. Pas diskutimeve të zhvilluara këtë të enjte, kreu i grupit të PS-së, Taulant Balla, deklaroi se rasti duhet të verifikohet nga institucionet përgjegjëse dhe të trajtohet në përputhje me standardet ndërkombëtare për të drejtat e personave të paraburgosur.

Debati është nxitur nga deklaratat e Veliajt se nuk i është vënë në dispozicion urdhri zyrtar për transferimin e tij. Gjatë mbledhjes së grupit socialist, Bledi Çuçi, kryetar i Komisionit për Çështjet e Brendshme, i ka kërkuar ministrit të Drejtësisë, Toni Gogu, të bëjë publik dokumentacionin e Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve mbi të cilin është mbështetur transferimi.

Balla theksoi se ankesat e kësaj natyre nuk trajtohen në bazë të raporteve personale, por si pjesë e detyrimit institucional për të garantuar respektimin e të drejtave.

“Jo për shokun tim Erion Veliaj, por për këdo tjetër, kushdo që më ka dërguar si deputet një ankesë, padyshim që ia kam kaluar ministrave të Drejtësisë. Rasti në fjalë nuk lidhet me ministrin Gogu. Edhe nga ish-Presidenti Ilir Meta kam marrë ankesa”, deklaroi Balla.

Ai bëri të ditur se për verifikimin e çështjes nuk do të angazhohen vetëm Avokati i Popullit dhe ministri i Drejtësisë. Sipas tij, ai i ka kërkuar edhe Komisionit të Mbikëqyrjes që ta ndjekë çështjen në kuadër të kompetencave të tij.

“Kam besim që edhe çështja në fjalë do të duhet të trajtohet në kuadër të procesit të integrimit në BE, ku duhet të plotësohen të gjitha kriteret që lidhen me trajtimin e të paraburgosurve”, u shpreh kreu i grupit parlamentar socialist.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu