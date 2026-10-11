Tre gola, tri pikë për Interin, Chivu: I kënaqur me energjinë dhe cilësinë
“Jam i kënaqur me energjinë dhe cilësinë. Ne u përshtatëm shpejt me kundërshtarin. Jam i lumtur që kam futur në fushë ata që kishin luajtur më pak minuta”, tha trajneri i Interit, Cristian Chivu, për Dazn pas fitores 3-0 ndaj Parmës(Sucic 13’, Calhanoglu 19 pen., Thuram 31’).
“Pio Esposito? Ai është bujar. Egoizmi nuk është pjesë e fjalorit të tij. Ai ka vend për përmirësim dhe punon shumë. Gjithashtu u impresionova nga kundërsulmet e tij. Ai e vë veten në dispozicion të grupit dhe do të na japë një dorë të madhe”, shpjegoi trajneri, i cili e nisi Espositon nga fillimi së bashku me Thuram.
Më shumë për individët: “Carlos Augusto ka disa cilësi të rëndësishme, si në aspektin e forcës së tij fizike ashtu edhe të energjisë që sjell në duele. Ai ka një gjuajtje mbresëlënëse nga distanca. Jemi të lumtur që e kemi, pasi ai e kupton se këto janë cilësitë e tij. Calhanoglu po luan mirë, le të shijojmë ndeshjen e parë të Spence, pasi ka punuar vetëm me shokët e tij të ekipit për një javë. Nuk mund të presim shumë, ai ka nevojë për stërvitje dhe minuta. Do ta shohim dhe shpresojmë që me praktikën e përditshme ai të mund të përmirësohet”.
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