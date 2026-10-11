☁️
Tiranë 20°C · Vranët 11 Tetor 2026
S&P 500 7,812 ▲0.59%
DOW 51,655 ▲0.83%
NASDAQ 27,366 ▲0.64%
NAFTA 91.85 ▲0.39%
ARI 4,216 ▲1.43%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9308 EUR/ALL 91.7722 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3988 EUR/TRY 55.2498 EUR/JPY 177.33 EUR/CAD 1.5964 EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9308 EUR/ALL 91.7722 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3988 EUR/TRY 55.2498 EUR/JPY 177.33 EUR/CAD 1.5964
₿ CRYPTO
BTC $83,058 ▲ +0.33% ETH $2,504 ▲ +0.32% XRP $1.3941 ▼ -0.99% SOL $109.4300 ▼ -0.49%
S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 91.85 ▲0.39 % ARI 4,216 ▲1.43 % S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 91.85 ▲0.39 % ARI 4,216 ▲1.43 %
EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9308 EUR/ALL 91.7722 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3988 EUR/TRY 55.2498 EUR/JPY 177.33 EUR/CAD 1.5964 EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9308 EUR/ALL 91.7722 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3988 EUR/TRY 55.2498 EUR/JPY 177.33 EUR/CAD 1.5964
11 Tet 2026
Breaking
HAPËSIRË – Planeti Feniks një botë e krijuar nga hiri i një ylli Rama: Synoj të bëhem kryeministër i Kosovës SHBA – Trump kërkon një president të ri për Ukrainën pas kundërshtimeve të Zelenskyt ndaj marrëveshjes për naftën ruse Elbasani, trajneri Gvozdenoviç: 7 pikë janë shumë pak Skënderbeu, trajneri Ahmataj: Rezultatet mungojnë, por…
Menu
Sporti

Tre gola, tri pikë për Interin, Chivu: I kënaqur me energjinë dhe cilësinë

· 2 min lexim

“Jam i kënaqur me energjinë dhe cilësinë. Ne u përshtatëm shpejt me kundërshtarin. Jam i lumtur që kam futur në fushë ata që kishin luajtur më pak minuta”, tha trajneri i Interit, Cristian Chivu, për Dazn pas fitores 3-0 ndaj Parmës(Sucic 13’, Calhanoglu 19 pen., Thuram 31’).

“Pio Esposito? Ai është bujar. Egoizmi nuk është pjesë e fjalorit të tij. Ai ka vend për përmirësim dhe punon shumë. Gjithashtu u impresionova nga kundërsulmet e tij. Ai e vë veten në dispozicion të grupit dhe do të na japë një dorë të madhe”, shpjegoi trajneri, i cili e nisi Espositon nga fillimi së bashku me Thuram.

Më shumë për individët: “Carlos Augusto ka disa cilësi të rëndësishme, si në aspektin e forcës së tij fizike ashtu edhe të energjisë që sjell në duele. Ai ka një gjuajtje mbresëlënëse nga distanca. Jemi të lumtur që e kemi, pasi ai e kupton se këto janë cilësitë e tij. Calhanoglu po luan mirë, le të shijojmë ndeshjen e parë të Spence, pasi ka punuar vetëm me shokët e tij të ekipit për një javë. Nuk mund të presim shumë, ai ka nevojë për stërvitje dhe minuta. Do ta shohim dhe shpresojmë që me praktikën e përditshme ai të mund të përmirësohet”.

Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu