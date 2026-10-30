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Bota

Tre të vdekur pas përplasjes së dy helikopterëve në ajër pranë aeroportit të Oregonit në SHBA

· 2 min lexim

Tre persona kanë vdekur pasi dy helikopterë u përplasën në ajër pranë një aeroporti të vogël në Oregon, thanë zyrtarët.

Përplasja që përfshinte një helikopter Robinson R22 dhe një helikopter Airbus ndodhi pranë Aeroportit Bashkiak McMinnville të enjten pasdite. Të dy avionët u rrëzuan në një fushë ngjitur me një autostradë, tha zyra e sherifit.

Autoritetet identifikuan viktimat si një instruktor fluturimi 22-vjeçar nga Teksasi dhe një pilot student nga Mbretëria e Bashkuar, të cilët ishin në bordin e njërit prej helikopterëve. I vetmi person që ndodhej në avionin tjetër u vra gjithashtu.

Administrata Federale e Aviacionit (FAA) dhe Bordi Kombëtar i Sigurisë së Transportit (NTSB) iu përgjigjën vendit të ngjarjes dhe po udhëheqin hetimin në vazhdim.

Instruktorja e fluturimit në Robinson R22 u identifikua si Maddie Aasbo. Studentja e pilotes nga Mbretëria e Bashkuar nuk është identifikuar ende publikisht, pasi autoritetet po punojnë me konsullatën dhe FBI-në për të njoftuar të afërmit e tyre.

I vetmi person që udhëtonte në Airbus u identifikua si Tyler Delane Sturdevant, 38 vjeç, nga Newberg, Oregon.

Njëri nga avionët operohej nga Jerry Trimble Helicopters, një shkollë trajnimi fluturimi me seli në Aeroportin Bashkiak McMinnville, sipas një deklarate nga kompania.

“Jerry Trimble Helicopters me hidhërim të thellë konfirmon se një nga avionët tanë u përfshi në një incident aviacioni këtë pasdite”, tha kompania, duke shtuar se po bashkëpunonin plotësisht me hetuesit.

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