Trojkë në tingullin e sirenës: Partizani mposhtet 100:99 nga PAOK-u në Athinë
Basketbollistët e Partizanit të Beogradit u mposhtën 100:99 nga PAOK-u grek në ndeshjen e turneut miqësor "Pavlos Janakopulos" në Athinë. Fitorja e grekëve u vendos nga një trojkë e Fosterit në tingullin e sirenës.
Basketbollistët e Partizanit të Beogradit u mposhtën nga PAOK-u grek me rezultatin 100:99 në ndeshjen e turneut miqësor “Pavlos Janakopulos”, që po mbahet në Athinë. Vendimtare ishte një trojkë e Fosterit në sekondën e fundit, në tingullin e sirenës, e cila i dha fitoren ekipit të Selanikut (kuartat 26:30, 26:24, 27:20, 21:25).
Ndeshja ishte derbi i dy klubeve vëllazërore — në bankinën e PAOK-ut gjendet ish-trajneri i Partizanit, Andrea Trinkijeri. Belgradasit nisën më mirë, duke krijuar një seri 7:0 në start. Megjithatë, një sekuencë e shkëlqyer e Çedi Osmanit (15 pikë) e ktheu rezultatin në favor të grekëve 21:17. Nga ana e Partizanit, më i miri në kuartën e parë ishte Nikola Tanaskoviq — përfaqësuesi serb lidhi shtatë pikë dhe me trojkën e tij në fund të kuartës, Partizani kaloi në avantazh 30:26.
Të besuarit e Xhoan Penjarojës vazhduan në të njëjtin ritëm edhe në kuartën e dytë, duke shkuar deri në +10 në një moment. Por fundi i kuartës i takoi plotësisht PAOK-ut, i cili me një seri 8:0 u afrua në një kosh diferencë dhe në pushim Partizani printe 54:52. Në kuartën e tretë u dalluan Foster dhe Mur te PAOK-u, ndërsa Partizani u afrua falë performancës së mirë të Tompsonit. Ish-lojtari i Partizanit, Nik Kaltes — tashmë organizator i PAOK-ut — shënoi një trojkë në sulmin e fundit të kuartës së tretë dhe Partizani hyri në kuartën e fundit me pesë pikë disavantazh.
Fundi ishte dramatik: skuadrat ndërruan avantazhin disa herë. Fillimisht Karlik Xhons me një depërtim të shkëlqyer i dha Partizanit avantazhin një minutë e 15 sekonda para fundit, më pas shënoi edhe Tanaskoviq dhe Partizani kishte një kosh avantazh deri në fundin e ndeshjes, kur Foster shënoi trojkën në sekondën e fundit në tingullin e sirenës dhe i dha fitoren ekipit të tij.
Në turne marrin pjesë edhe Panatinaikosi dhe Burgu francez, që takohen të premten nga ora 20:15. Partizani do të luajë të shtunën për vendin e tretë kundër humbësit të asaj ndeshjeje. Turneu mbahet për nder të Pavlos Janakopulosit, pronarit shumëvjeçar të Panatinaikosit dhe babait të pronarit aktual Dimitris Janakopulos, i cili vdiq në vitin 2018 në moshën 89-vjeçare. Ky është edicioni i tetë i turneut në nderim të tij.
Burimi: Danas
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