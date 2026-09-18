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Serbia

BIRODI: Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit të përcaktojë nëse Vuçiç shkel ligjin

Sipas organizatës, RIK-u u shpall “jo-kompetent” për pyetjen nëse presidenti, si bartës i listës “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”, e përdor funksionin shtetëror për fushatë.

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Aleksandar Vuçiç, presidenti i Serbisë.

Byroja për Kërkime Sociale (BIRODI) vlerësoi sot se Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit duhet të përcaktojë nëse presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, shkel Ligjin për parandalimin e korrupsionit, meqë, teksa ushtron funksionin e presidentit, ndodhet në listën parazgjedhore “Ujedinjena Srbija” (“Serbia e Bashkuar”).

Në një njoftim, BIRODI thotë se Komisioni Republikan i Zgjedhjeve (RIK) më parë u shpall “jo-kompetent” për këtë çështje, por arsyetimi i tij — sipas organizatës — hap pyetjen kyçe të zbatimit të Ligjit për parandalimin e korrupsionit gjatë fushatës zgjedhore.

“RIK-u me vendimin e vet nuk përcaktoi se nuk ka shkelje të mundshme të Ligjit për parandalimin e korrupsionit, por mori qëndrimin se RIK-u nuk është kompetent të vendosë për atë shkelje dhe se për zbatimin e atij ligji kompetente është Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit. Me këtë çështja nuk është e mbyllur. Përkundrazi, ajo është zhvendosur para institucionit që sipas ligjit është kompetent t’i përgjigjet,” thuhet në njoftim.

RIK-u në shqyrtim mori faktin se Vuçiç është president i Republikës, se ka dhënë pëlqimin që emri i tij të përdoret në emrin e listës zgjedhore “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” dhe se është njëkohësisht kandidat në atë listë. Prandaj, sipas BIRODI-t, duhet të përcaktohet nëse një situatë e tillë, si dhe mënyra e pjesëmarrjes së presidentit të Republikës në fushatën zgjedhore, përbën konflikt mes ushtrimit të funksionit publik dhe interesit politik të kandidatit dhe listës zgjedhore.

BIRODI vlerëson gjithashtu se duhet të sqarohet nëse funksioni presidencial, burimet publike, ngjarjet zyrtare, paraqitjet mediatike në cilësinë e presidentit të Republikës, faqet e internetit dhe llogaritë zyrtare të organeve të pushtetit publik përdoren drejtpërdrejt apo tërthorazi për promovimin e listës zgjedhore. Kujtojmë se më 16 shtator RIK-u rrëzoi ankesat se Vuçiçi është në konflikt interesi si bartës i listës zgjedhore.

Burimi: Danas

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