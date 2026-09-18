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Serbia

Komisioni Evropian: Do t’i ndjekim nga afër zgjedhjet parlamentare në Serbi më 25 tetor

BE-ja thekson se zgjedhjet e lira, të ndershme dhe transparente janë thelbi i demokracisë evropiane dhe duhet të organizohen sipas standardeve evropiane dhe ndërkombëtare.

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Ndërtesa Berlaymont, selia e Komisionit Evropian në Bruksel.

Komisioni Evropian deklaroi se do t’i ndjekë nga afër zgjedhjet parlamentare në Serbi më 25 tetor.

Sipas një zëdhënësi të BE-së për portalin Savremena politika, zgjedhjet e lira, të ndershme dhe transparente përfaqësojnë vetë thelbin e demokracisë evropiane dhe duhet të organizohen në përputhje me standardet evropiane dhe ndërkombëtare.

Zëdhënësi shtoi se funksionimi i duhur i institucioneve demokratike, sidomos në zbatimin e zgjedhjeve, është gjithashtu thelbësor për procesin e anëtarësimit të Serbisë në BE.

Ndër standardet e përmendura janë respektimi i lirive themelore, e drejta e qytetarëve për të marrë vendim zgjedhor lirisht dhe mbi bazë informacioni, si dhe kushte të barabarta për të gjithë pjesëmarrësit — përfshirë qasjen e barabartë në media, ndarjen e shtetit nga partitë politike dhe shmangien e avantazheve të pajustifikuara që rrjedhin nga ushtrimi i funksionit publik.

Zëdhënësi theksoi gjithashtu rëndësinë që zgjedhjet të vëzhgohen nga ODIHR/OSBE dhe nga vëzhguesit vendorë. Kujtojmë se ODIHR-i hapi më 16 shtator në Beograd misionin vëzhgues për këto zgjedhje të parakohshme.

Burimi: Nova.rs

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