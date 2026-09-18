Komisioni Evropian: Do t’i ndjekim nga afër zgjedhjet parlamentare në Serbi më 25 tetor
BE-ja thekson se zgjedhjet e lira, të ndershme dhe transparente janë thelbi i demokracisë evropiane dhe duhet të organizohen sipas standardeve evropiane dhe ndërkombëtare.
Komisioni Evropian deklaroi se do t’i ndjekë nga afër zgjedhjet parlamentare në Serbi më 25 tetor.
Sipas një zëdhënësi të BE-së për portalin Savremena politika, zgjedhjet e lira, të ndershme dhe transparente përfaqësojnë vetë thelbin e demokracisë evropiane dhe duhet të organizohen në përputhje me standardet evropiane dhe ndërkombëtare.
Zëdhënësi shtoi se funksionimi i duhur i institucioneve demokratike, sidomos në zbatimin e zgjedhjeve, është gjithashtu thelbësor për procesin e anëtarësimit të Serbisë në BE.
Ndër standardet e përmendura janë respektimi i lirive themelore, e drejta e qytetarëve për të marrë vendim zgjedhor lirisht dhe mbi bazë informacioni, si dhe kushte të barabarta për të gjithë pjesëmarrësit — përfshirë qasjen e barabartë në media, ndarjen e shtetit nga partitë politike dhe shmangien e avantazheve të pajustifikuara që rrjedhin nga ushtrimi i funksionit publik.
Zëdhënësi theksoi gjithashtu rëndësinë që zgjedhjet të vëzhgohen nga ODIHR/OSBE dhe nga vëzhguesit vendorë. Kujtojmë se ODIHR-i hapi më 16 shtator në Beograd misionin vëzhgues për këto zgjedhje të parakohshme.
Burimi: Nova.rs
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