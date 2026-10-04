☀️
Tiranë 25°C · Kthjellët 04 Tetor 2026
S&P 500 7,723 ▲0.73%
DOW 51,177 ▲0.49%
NASDAQ 27,191 ▲1.19%
NAFTA 91.11 ▼1.9%
ARI 4,162 ▼0.95%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031 EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031
₿ CRYPTO
BTC $85,192 ▲ +0.47% ETH $2,698 ▲ +0.74% XRP $1.5006 ▲ +1.2% SOL $121.4900 ▲ +1.81%
S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 91.11 ▼1.9 % ARI 4,162 ▼0.95 % S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 91.11 ▼1.9 % ARI 4,162 ▼0.95 %
EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031 EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031
04 Tet 2026
Breaking
Komisioni për Legjislacion nesër në ora 08:00 shqyrton Ligjin për Specialen Zjarri përfshin 10 hektarë pyje në Gjinar të Elbasanit, ndërhyrje në disa vatra aktive Zjarr në Zall-Herr, ndërhyjnë 25 6 automjete zjarrfikëse Partia e qendrës së djathtë fiton zgjedhjet parlamentare në Letoni Dy viktima nga stuhitë në Katalonjë të Spanjës
Menu
Amerika

Trump emëron avokatin John Coale si dërguar special për çështjet e pengjeve

· 1 min lexim

UASHINGTON, 4 tetor /ATSH-Reuters/ – Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi të dielën se ka zgjedhur avokatin John Coale si dërguar special presidencial për çështjet e pengjeve, siç njofton Reuters.

Lajmi u bë i ditur të dielën, më 4 tetor 2026, përmes një postimi të Trump në rrjetet sociale, sipas Reuters.

Coale është ish-avokat i Trumpit. Ai shërbeu si zëvendës-dërguar special për Ukrainën dhe më pas si dërguar special në Bjellorusi, ku negocioi lirimin e qindra të burgosurve politikë, përfshirë shtetas amerikanë — siç njofton Reuters, vetë Trump i ka vlerësuar 100 pengje të liruar, ndërsa synon lirimin e 50 të tjerëve.

Emërimi vjen në vijim të strategjisë së administratës, e cila e ka lidhur lirimin e të burgosurve me lehtësimin e sanksioneve, sipas Reuters. Emërimi formal i Coale-it u dërgua në Senat më 28 shtator 2026, me gradën dhe statusin e ambasadorit.

Detyra e re e Coale-it do të jetë koordinimi i përpjekjeve për kthimin në shtëpi të pengjeve amerikanë të mbajtur jashtë vendit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu