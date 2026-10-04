Trump emëron avokatin John Coale si dërguar special për çështjet e pengjeve
UASHINGTON, 4 tetor /ATSH-Reuters/ – Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi të dielën se ka zgjedhur avokatin John Coale si dërguar special presidencial për çështjet e pengjeve, siç njofton Reuters.
Lajmi u bë i ditur të dielën, më 4 tetor 2026, përmes një postimi të Trump në rrjetet sociale, sipas Reuters.
Coale është ish-avokat i Trumpit. Ai shërbeu si zëvendës-dërguar special për Ukrainën dhe më pas si dërguar special në Bjellorusi, ku negocioi lirimin e qindra të burgosurve politikë, përfshirë shtetas amerikanë — siç njofton Reuters, vetë Trump i ka vlerësuar 100 pengje të liruar, ndërsa synon lirimin e 50 të tjerëve.
Emërimi vjen në vijim të strategjisë së administratës, e cila e ka lidhur lirimin e të burgosurve me lehtësimin e sanksioneve, sipas Reuters. Emërimi formal i Coale-it u dërgua në Senat më 28 shtator 2026, me gradën dhe statusin e ambasadorit.
Detyra e re e Coale-it do të jetë koordinimi i përpjekjeve për kthimin në shtëpi të pengjeve amerikanë të mbajtur jashtë vendit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.