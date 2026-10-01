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Konflikti SHBA - Iran

Trump për Iranin: “Ndoshta do t’i shkatërrojmë” — lufta “do të përfundojë shumë shpejt, në një mënyrë apo tjetrën”

Nga Zyra Ovale, presidenti amerikan la të hapura të gjitha opsionet ndaj Teheranit, nga shkatërrimi ushtarak deri te një marrëveshje, duke thënë se koha e vendimit po vjen.

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Presidenti amerikan Donald Trump në Zyrën Ovale. Foto: Wikimedia Commons (public domain)

Presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi mbrëmjen e së mërkurës se lufta e SHBA-së me Iranin “do të përfundojë shumë shpejt, në një mënyrë apo tjetrën”, duke lënë të hapur edhe mundësinë e shkatërrimit ushtarak të Teheranit, siç njofton Al Jazeera.

I pyetur nga gazetarët në Zyrën Ovale për një marrëveshje të mundshme me Iranin, Trump u përgjigj: “Ndoshta do t’i shkatërrojmë. Duhet ta marrësh atë vendim. Ne i shkatërrojmë, bëjmë një marrëveshje, por koha po vjen.”

Deklarata vjen ndërsa Teherani dhe Uashingtoni po shkëmbejnë propozime përmes ndërmjetësve: Irani i ofroi SHBA-së një plan shtatëditor për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit në këmbim të lehtësimit të sanksioneve dhe lirimit të fondeve të ngrira — propozim që Trump e hodhi poshtë si “të papranueshëm” — ndërsa ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi konfirmoi se Teherani ka marrë përgjigjen zyrtare amerikane përmes ndërmjetësve.

Në të njëjtin takim me gazetarët, Trump deklaroi gjithashtu se “do të dalin më shumë informacione” gjatë ditës për lirimin me kusht të pesë të dyshuarve të arrestuar në Britani për një komplot të dyshuar kundër bazës RAF Fairford, ku stacionohen forcat amerikane që përdoren në sulmet ndaj Iranit.

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