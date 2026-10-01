Pentagoni krijon komandën e re ‘AutoWarCom’ për luftën autonome me dronë dhe inteligjencë artificiale
Sekretari amerikan i Mbrojtjes Pete Hegseth njoftoi në Quantico krijimin e komandës së re ushtarake për sistemet autonome dhe robotike, që synon të jetë operacionale në tetor 2027.
Siç njofton Reuters, sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, njoftoi të mërkurën, më 30 shtator, në bazën e trupave marins në Quantico të Virginias, krijimin e një komande të re ushtarake të quajtur "Autonomous Warfare Command" (AutoWarCom). Komanda e re do t’i kushtohet ndërtimit dhe shpërndarjes së kapaciteteve autonome dhe robotike – dronëve dhe inteligjencës artificiale – në të gjithë ushtrinë amerikane, duke synuar integrimin e tyre në çdo degë të forcave të armatosura.
Hegseth bëri të ditur se komanda do të drejtohet fillimisht nga një oficer katër-yjësh, emri i të cilit do të shpallet në një fazë të mëvonshme. Sipas Wall Street Journal, në krye të përpjekjes do të vihen përkohësisht Owen West, drejtori i Njësisë së Inovacionit të Mbrojtjes, dhe Max Strasiser, test-pilot dhe Navy SEAL me përvojë në sisteme robotike.
Në fjalimin e tij "State of the Force", Hegseth arsyetoi nevojën për komandën e re: "Ritmi i luftës po ndryshon më shpejt se procesi që e mbështet atë". Mësimet nga lufta e Rusisë në Ukrainë, ku dronët përbëjnë rreth 70 për qind të humbjeve ruse, kanë përshpejtuar këtë nevojë: "Sot na duhen cilësia DHE sasia", tha ai. Krijimi i një komande të re luftarake është një hap i rrallë – i fundit ishte Komanda Hapësinore e SHBA-së në 2019; SHBA-ja ka aktualisht 11 komanda luftarake.
Siç raporton CNN, Hegseth njoftoi po ashtu "Project Agincourt", një përpjekje të ndërmjetme për të riformuar mënyrën se si Pentagoni blen, teston dhe vendos dronët në fushën e betejës. Sipas një memorandumi të Pentagonit, komanda e re synon të jetë plotësisht operacionale në tetor 2027.
Wall Street Journal raporton gjithashtu se Hegseth ka ngarkuar sipërmarrësit Elon Musk dhe Palmer Luckey, si dhe ish-kryetarin e Dhomës së Përfaqësuesve, Newt Gingrich, të studiojnë të ardhmen e luftës përmes iniciativës "Project Meridian", me gjetjet që priten brenda 120 ditësh.
Ekspertët kanë shprehur shqetësime për rrezikun e zhvillimit të pakontrolluar të inteligjencës artificiale. Si SHBA ashtu edhe Kina janë ndër nxitësit kryesorë të zhvillimit të AI-së, dhe ekspertët e sigurisë së të dy vendeve kanë kërkuar rregulla mbrojtëse, përfshirë edhe për sistemet e armëve bërthamore.
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