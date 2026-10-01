Trump: Bisedimet për ndalimin e eksportit të naftës (diesel) ndodhin “çdo ditë” — çmimet rekord nxisin shqetësimin
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të mërkurën se bisedimet për një ndalim të mundshëm të eksportit të naftës (diesel) amerikane zhvillohen “çdo ditë”, ndërsa çmimet e karburantit në vend kanë arritur nivele rekord, siç njofton Al Jazeera. Një ndalim i tillë do t’i pengonte ose kufizonte rafineritë amerikane të shesin naftë blerësve jashtë vendit, duke lënë teorikisht më shumë karburant në dispozicion të tregut të brendshëm.
Analistët e energjisë kanë paralajmëruar se një ndalim eksporti mund të ketë pasoja të paparashikuara, duke rritur potencialisht çmimet e karburantit si në SHBA, ashtu edhe jashtë saj. Vetë Trump pranoi se një ndalim “do të kishte ndikim negativ në çmimet e benzinës”, por do t’i ulte kostot e naftës (diesel). Sipas tij, lufta e Rusisë në Ukrainë është shkaku kryesor i rritjes së çmimeve të naftës.
Megjithatë, sekretari amerikan i Energjisë, Chris Wright, tha se ndërprerjet ishin më të përhapura, duke përmendur luftën me Iranin dhe ndërprerjet më të gjera globale. Lufta shtatë-mujore me Iranin ka tronditur tregjet energjetike botërore dhe ka shtyrë çmimet e naftës mbi 100 dollarë fuçia. Wright shtoi se administrata Trump priste së shpejti njoftime nga Evropa për furnizime të reja me naftë.
Shtetet e Bashkuara janë eksportuesi më i madh në botë i naftës (diesel), dhe çdo kufizim i eksporteve do të kishte jehonë të gjerë në tregjet globale. Çështja e çmimeve të karburantit është kthyer në një nga temat kryesore politike në SHBA, vetëm pak javë para zgjedhjeve afatmesme të nëntorit.
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