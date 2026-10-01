☀️
Tiranë 15°C · Kthjellët 01 Tetor 2026
S&P 500 7,652 ▼0.25%
DOW 50,906 ▼0.86%
NASDAQ 26,861 ▲0.24%
NAFTA 89.94 ▼0.53%
ARI 4,186 ▼0.01%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1344 EUR/GBP 0.8575 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 92.0324 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5195 EUR/TRY 55.6079 EUR/JPY 178.54 EUR/CAD 1.6089 EUR/USD 1.1344 EUR/GBP 0.8575 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 92.0324 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5195 EUR/TRY 55.6079 EUR/JPY 178.54 EUR/CAD 1.6089
₿ CRYPTO
BTC $83,610 ▼ -0.07% ETH $2,685 ▲ +0.26% XRP $1.4892 ▼ -0.09% SOL $118.0600 ▼ -0.91%
S&P 500 7,652 ▼0.25 % DOW 50,906 ▼0.86 % NASDAQ 26,861 ▲0.24 % NAFTA 89.94 ▼0.53 % ARI 4,186 ▼0.01 % S&P 500 7,652 ▼0.25 % DOW 50,906 ▼0.86 % NASDAQ 26,861 ▲0.24 % NAFTA 89.94 ▼0.53 % ARI 4,186 ▼0.01 %
EUR/USD 1.1344 EUR/GBP 0.8575 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 92.0324 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5195 EUR/TRY 55.6079 EUR/JPY 178.54 EUR/CAD 1.6089 EUR/USD 1.1344 EUR/GBP 0.8575 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 92.0324 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5195 EUR/TRY 55.6079 EUR/JPY 178.54 EUR/CAD 1.6089
01 Tet 2026
Breaking
Syrigos: Greqia «u tërhoq» dy herë në 2024 para anijeve luftarake turke gjatë kërkimeve për kabllon e energjisë “Woven and Cast”: Smithsonian bashkon tekstilet kineze perandorake me metalpunimin japonez në ekspozitën e re «The Apple Boys»: muzikali i ri për nipin e Johnny Appleseed-it debuton Off-Broadway në shkurt 2027 Lángos hungarez — petulla e famshme e skuqur me salcë kosi, djathë dhe hudhër Studentët në bllokadë: “Ata që flasin për ‘dhunë studentore’, le të shpjegojnë kush i rreh qytetarët në detyrë zyrtare”
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Trump: Bisedimet për ndalimin e eksportit të naftës (diesel) ndodhin “çdo ditë” — çmimet rekord nxisin shqetësimin

· 2 min lexim
President Donald Trump holds a cabinet meeting, Thursday, January 29, 2026, in the Cabinet Room. (Official White House Photo by Molly Riley)

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të mërkurën se bisedimet për një ndalim të mundshëm të eksportit të naftës (diesel) amerikane zhvillohen “çdo ditë”, ndërsa çmimet e karburantit në vend kanë arritur nivele rekord, siç njofton Al Jazeera. Një ndalim i tillë do t’i pengonte ose kufizonte rafineritë amerikane të shesin naftë blerësve jashtë vendit, duke lënë teorikisht më shumë karburant në dispozicion të tregut të brendshëm.

Analistët e energjisë kanë paralajmëruar se një ndalim eksporti mund të ketë pasoja të paparashikuara, duke rritur potencialisht çmimet e karburantit si në SHBA, ashtu edhe jashtë saj. Vetë Trump pranoi se një ndalim “do të kishte ndikim negativ në çmimet e benzinës”, por do t’i ulte kostot e naftës (diesel). Sipas tij, lufta e Rusisë në Ukrainë është shkaku kryesor i rritjes së çmimeve të naftës.

Megjithatë, sekretari amerikan i Energjisë, Chris Wright, tha se ndërprerjet ishin më të përhapura, duke përmendur luftën me Iranin dhe ndërprerjet më të gjera globale. Lufta shtatë-mujore me Iranin ka tronditur tregjet energjetike botërore dhe ka shtyrë çmimet e naftës mbi 100 dollarë fuçia. Wright shtoi se administrata Trump priste së shpejti njoftime nga Evropa për furnizime të reja me naftë.

Shtetet e Bashkuara janë eksportuesi më i madh në botë i naftës (diesel), dhe çdo kufizim i eksporteve do të kishte jehonë të gjerë në tregjet globale. Çështja e çmimeve të karburantit është kthyer në një nga temat kryesore politike në SHBA, vetëm pak javë para zgjedhjeve afatmesme të nëntorit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu