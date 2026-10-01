Rusia dhe Irani diskutojnë në Moskë sigurinë kibernetike dhe mbrojtjen e infrastrukturës kritike
Moska dhe Teherani po e zgjerojnë bashkëpunimin e tyre në fushën digjitale. Delegacione të të dy vendeve janë takuar në kryeqytetin rus për të diskutuar forcimin e sigurisë kibernetike dhe mbrojtjen e infrastrukturës kritike, siç njofton Al Jazeera duke cituar agjencinë shtetërore iraniane të lajmeve IRNA. Bisedimet u zhvilluan në kuadër të diskutimeve të rregullta dypalëshe nën paktin e bashkëpunimit mes dy vendeve.
Sipas raportimit, delegacionet drejtoheshin nga drejtori i përgjithshëm për Paqen dhe Sigurinë Ndërkombëtare në Ministrinë e Jashtme iraniane dhe nga kreu i Departamentit të Sigurisë së Informacionit në Ministrinë e Jashtme ruse. Takimi synon të forcojë qëndrueshmërinë e infrastrukturës kritike dhe të rrjeteve të komunikimit ndaj sulmeve kibernetike — një shqetësim që është shtuar ndjeshëm gjatë luftës mes SHBA-së dhe Iranit, ku sulmet ndaj objekteve digjitale janë bërë pjesë e konfrontimit.
Përveç mbrojtjes ndaj sulmeve kibernetike, palët diskutuan luftën kundër krimit kibernetik, trajnimin e personelit për menaxhimin e incidenteve, si dhe zgjerimin e bashkëpunimit në infrastrukturën e inteligjencës artificiale. Moska dhe Teherani janë afruar dukshëm gjatë muajve të fundit, dhe bashkëpunimi teknologjik po shtohet paralelisht me mbështetjen ushtarake që Rusia i ka dhënë Iranit.
Zgjerimi i bashkëpunimit kibernetik vjen në një moment kur Perëndimi akuzon aktorë shtetërorë iranianë për fushata spiunazhi dhe sulme digjitale — akuza që Teherani i hedh poshtë. Ndërsa lufta SHBA–Iran hyn në muajin e tetë, fusha kibernetike po kthehet në një front po aq të rëndësishëm sa ai ushtarak dhe energjetik.
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