Dedaj: Specialja është gjykatë fashiste dhe absurde — na ka njollosur edhe varret
I ftuar në "Edicionin Special" të Klan Kosovës, ish-ambasadori i Kosovës në Maqedoni të Veriut dhe ish-kryetari i Partisë Liberale, Gjergj Dedaj, kritikoi ashpër Dhomën e Specializuar në Hagë.
Ish-ambasadori i Kosovës në Maqedoni të Veriut dhe ish-kryetari i Partisë Liberale, Gjergj Dedaj, e ka kritikuar ashpër Gjykatën Speciale në Hagë, duke e cilësuar si “gjykatë fashiste” dhe “absurde”. Deklaratat i bëri i ftuar në “Edicionin Special” të Klan Kosovës, ku komentoi vendimin e Dhomave të Specializuara ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, siç njofton Klan Kosova.
“Unë e kam thënë në Hagë, e them këtu, do ta them ku të mbërri, kjo është gjykatë fashiste, kjo është gjykatë absurde”, u shpreh Dedaj, sipas raportimit të Klan Kosovës.
“Kjo është gjykatë e cila na ka njollosur varret tona, unë kam 12 anëtarë të familjes së vrarë”, shtoi ai, duke treguar se kritika e tij ndaj Speciales rrënjoset edhe në përvojën e tij personale nga lufta.
Deklarata e Dedajt vjen në mesin e reagimeve të shumta në Kosovë pas aktgjykimit të Hagës ndaj ish-krerëve të UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi — që ka shkaktuar protesta të përditshme në Prishtinë dhe thirrje për ndryshime ligjore në Kuvendin e Kosovës.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.