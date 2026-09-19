Trump zbaton ndalimin e medias: gazetarët e CNN, MS NOW dhe Politico nuk lejohen në Shtëpinë e Bardhë, distintivet u konfiskuan
Të shtunën në mëngjes, gazetarët e tre mediave u ndaluan të hynin në Shtëpinë e Bardhë dhe distintivet e tyre të shtypit u konfiskuan, duke vënë në jetë ndalimin e shpallur të premten nga presidenti Donald Trump.
Reporteri i MS NOW, Akayla Gardner, tregoi live në transmetim se distintivi i saj i shtypit të Shtëpisë së Bardhë nuk funksiononte kur e skanoi te hyrja e shtypit të shtunën në mëngjes, dhe një oficer sigurie i kërkoi ta dorëzonte. “E pyeta pse nuk mund të hyja; ai tha se ishte mbi të,” tha Gardner. Ajo shtoi se edhe fotografi i MS NOW i është marrë distintivi.
CNN dhe Politico, në deklarata të veçanta, konfirmuan se edhe reporterët e tyre u ndaluan të hynin në territorin e Shtëpisë së Bardhë dhe se distintivet u konfiskuan. Kjo shënon zbatimin në praktikë të ndalimit të shpallur të premten nga Trump, i cili akuzoi të tria mediat për raportime të vazhdueshme “lajmesh të rreme”, pa identifikuar ndonjë incident apo artikull konkret — sipas tij, thjesht “histori kumulative të viteve të fundit”.
Reagimet ishin të ashpra. MS NOW tha se “synon të marrë të gjitha hapat e nevojshëm për të mbrojtur të drejtat tona të Amendamentit të Parë dhe rolin thelbësor të gazetarisë së pavarur në demokracinë tonë”. CNN e quajti ndalimin “një sulm të paligjshëm” ndaj së drejtës kushtetuese për raportim “pa pengesë apo ndërhyrje nga qeveria”. Drejtori global i Politico-s, Jonathan Greenberger, tha se publikimi “do të mbrojë me forcë të drejtat tona të Amendamentit të Parë”. New York Times e quajti lëvizjen “një tjetër kërcënim hakmarrës dhe antikushtetues”.
Shtëpia e Bardhë nuk pranoi të komentojë zbatimin e ndalimit, duke ia referuar pyetjet deklaratave të Trump-it. Trump ka thënë gjithashtu se “media të tjera të rreme” mund të ndiqen, duke përmendur si shembuj New York Times dhe Washington Post, pa njoftuar ndonjë ndalim konkret ndaj tyre.
Burimi: USA Today
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