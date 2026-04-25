Trump zbulon arsyen kryesore të anulimit të udhëtimit të delegacionit amerikan në Pakistan
Presidenti amerikan, Donald Trump përsëriti kohën e gjatë të udhëtimit si një arsye kryesore për anulimin e udhëtimit të planifikuar të të dërguarit të posaçëm Steve Witkoff dhe Jared Kushner në Pakistan për një raund të dytë bisedimesh me iranianët. Sipas tij këto negociata mund të zhvillohen nëpërmjet telefonit.
“Nuk do të kalojmë 15 orë në aeroplanë duke shkuar e ardhur gjithë kohës për të dhënë një dokument që nuk ishte mjaftueshëm i mirë, kështu që do të merremi me telefon dhe ata mund të na telefonojnë kur të duan”, tha Trump duke folur me gazetarët jashtë Air Force One në Florida përpara se të udhëtonte përsëri për në Uashington.
Trump përsëriti gjithashtu pretendimet e mëparshme për pasiguritë rreth udhëheqjes së Iranit, të cilat ai argumentoi se po i ndërlikonin bisedimet.
Ai më parë ka deklaruar se mori një ofertë më të mirë nga Irani vetëm pak minuta pas anulimit të udhëtimit të delegacionit amerikan. Kur u pyet nga gazetarët për më shumë detaje mbi atë që u ofrua, Trump tha se ata ofruan shumë, por jo mjaftueshëm.
