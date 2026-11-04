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Bota

Turqia kundërshton raportin e Komisionit Evropian për Mesdheun Lindor, akuzon Brukselin për standarde të dyfishta

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Turqia ka kundërshtuar vlerësimet e fundit të Komisionit Evropian lidhur me situatën në Mesdheun Lindor dhe memorandumin detar të vitit 2019 mes Ankarasë dhe Libisë. Sipas gazetës greke Kathimerini, autoritetet turke e kanë akuzuar Brukselin për standarde të dyfishta dhe për mbështetjen e qëndrimeve që i cilësojnë si “maksimaliste dhe të paligjshme”.

Reagimi i Ankarasë vjen pas publikimit të vlerësimeve të fundit të Komisionit Evropian, ku trajtohen çështjet e kufijve detarë dhe marrëveshja e nënshkruar në vitin 2019 mes Turqisë dhe Libisë.

Memorandumi përcakton kufijtë e zonave detare mes dy vendeve, por është kundërshtuar nga Greqia dhe Qiproja, të cilat e konsiderojnë atë në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare të detit dhe të drejtat e tyre në Mesdheun Lindor.

Sipas raportimit të Kathimerini, Turqia pretendon se Komisioni Evropian po mban një qëndrim të njëanshëm dhe po përvetëson argumentet e palëve të tjera në këtë mosmarrëveshje. Ankaraja kundërshton atë që e sheh si favorizim të qëndrimeve greke dhe qipriote në çështjet e delimitimit detar.

Mosmarrëveshjet për zonat ekskluzive ekonomike dhe kufijtë detarë vijojnë të jenë një nga çështjet kryesore të tensionit mes Turqisë, Greqisë dhe Qipros, ndërsa memorandumi turko-libian i vitit 2019 mbetet një prej pikave më të debatueshme në Mesdheun Lindor.

Turkey has rejected the European Commission’s latest assessments of the eastern Mediterranean and the 2019 Turkish-Libyan maritime memorandum, accusing Brussels of double standards and adopting what it described as the “maximalist and illegal” positions… https://t.co/v36p8eXp4v

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