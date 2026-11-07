Tyasha Harris hyn në Hall of Fame të South Carolina-s, Mitchell e uron: më shumë se e merituar
Tyasha Harris, organizatorja e Indiana Fever, është futur këtë fundjavë në Hall of Fame të Shoqatës së Atletëve të Universitetit të South Carolina-s, si pjesë e klasës së vitit 2026. Harris ndodhet në Columbia për ceremoninë, dhe ajo e të futurit e tjerë nderohen të shtunën edhe në ndeshjen e futbollit amerikan të universitetit, siç njofton On3.
Harris është lojtarja e tretë e epokës së trajneres Dawn Staley që futet në këtë Sallë Fame, pas Tiffany Mitchell në 2024 dhe A’ja Wilson në 2025, dhe basketbollistja e dhjetë në përgjithësi. “Nuk më kujtohet të kem menduar ndonjëherë për Hall of Fame. Mendova vetëm të luaja dhe të përpiqesha të fitoja kampionatin kombëtar. Tani që jam këtu, është si një ëndërr e bërë realitet dhe një bekim”, tha Harris.
“Do të thotë gjithçka për mua. Mbaj mend kur trajnerja Staley na thoshte kur ishim të reja: në një moment do t’ju duhet të lini një trashëgimi. Ndiej se kjo e vulos atë për mua”, shtoi ajo, duke nënvizuar se themelin e programit e vendosën Wilson dhe Mitchell, ndërsa vetë ajo ishte një tullë ndërtuese e tij. Edhe Staley e përshëndeti nderimin: “Jam e lumtur për Ty. Kur futet Ty, kjo do të thotë pak më shumë për mua, sepse ajo ishte një heroine e heshtur për ne”, tha trajnerja, siç raporton EssentiallySports.
Urimi erdhi edhe nga shoku i saj i skuadrës te Indiana Fever. Kelsey Mitchell, duke shpërndarë postimin e South Carolina-s për futjen e Harris në Hall of Fame, shkroi në Instagram: “Më shumë se e merituar, 52!”, duke iu referuar numrit të fanellës së organizatores.
Harris luajti për South Carolina-n nga 2016 deri në 2020, me 139 ndeshje dhe 127 nisje si titullare. Ajo u bë titullare në mes të sezonit të saj të parë dhe udhëhoqi Gamecocks drejt titullit të parë kombëtar në historinë e programit në vitin 2017. E mbylli karrierën universitare si liderja e të gjitha kohërave e universitetit në asistime, me 702, me mesatare 9.6 pikë, 5.1 asistime dhe 1.6 vjedhje për ndeshje, tri herë e përzgjedhur në formacionet All-SEC, All-American në vitin e fundit dhe fituese e Çmimit Dawn Staley për organizatoren më të mirë në vend. Nën drejtimin e saj, South Carolina shkoi 117-22 dhe fitoi tri tituj të turneut SEC, ndërsa sezonin 2019-20 e mbylli 32-1 në vendin e parë, përpara se turneu NCAA të anulohej për shkak të pandemisë.
Në draftin e WNBA-së të vitit 2020, Harris u zgjodh e shtata në përgjithësi nga Dallas Wings dhe më pas luajti edhe për Connecticut Sun, përpara se t’i bashkohej Indiana Fever, me 211 ndeshje në ligë. Sezoni i saj 2026 me Fever u ndërpre para kohe nga një thyerje e fibulës së majtë në ndeshjen e fundit të sezonit të rregullt kundër Minnesota Lynx, dëmtim që e la jashtë play-off-it.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.