Božović: Presim procedura penale më efikase dhe më shumë aktgjykime të formës së prerë
Ministri i Drejtësisë thotë se raporti i Komisionit Evropian është më pozitiv që nga fillimi i negociatave dhe se kapitujt 23 dhe 24 mund të mbyllen deri në fund të vitit
Ministri i Drejtësisë i Malit të Zi, Bojan Božović, ka thënë se ndryshimet e legjislacionit dhe forcimi i kapaciteteve të institucioneve të drejtësisë janë bazë e mirë për procedura penale më efikase, duke pritur më shumë aktgjykime të formës së prerë, siç njofton ETV, duke cituar intervistën e tij për agjencinë MINA. Komisioni Evropian publikoi këtë javë raportin për Malin e Zi, ku konstatoi progres të mirë në fushat kyçe, përfshirë drejtësinë, por paralajmëroi për kohëzgjatjen e procedurave penale dhe numrin e pamjaftueshëm të aktgjykimeve të formës së prerë për korrupsion të lartë.
Božović e quajti raportin më të mirin dhe më pozitivin që nga fillimi i procesit negociator me BE-në dhe shprehu shpresën se do të jetë i fundit, sepse Mali i Zi është pranë mbylljes së të gjithë kapitujve; notat e larta për kapitujt 23 dhe 24 janë, sipas tij, konfirmim i punës së deritanishme, dhe ai shpreson që këto dy kapituj të mbyllen deri në fund të vitit.
Plotësimi i kapaciteteve të prokurorisë shtetërore është rritur nga 60 për qind para tre-katër vjetësh në 91 për qind, me të njëjtën përqindje edhe në gjyqësor; ndryshimet e Kodit të Procedurës Penale pritet të përshpejtojnë procedurat para trupave gjykues penalë dhe të pakësojnë mundësitë e pengesave procedurale.
Ligji i ri për konfiskimin e përfitimit pasuror të fituar me veprimtari kriminale lejon nisjen e procedurës së konfiskimit edhe para përfundimit të formës së prerë të procedurës penale, pas konfirmimit të aktakuzës (më parë konfiskimi i përhershëm ishte i mundur vetëm pas aktgjykimit të formës së prerë); Božović beson se Prokuroria Speciale e Shtetit (SDT) do ta përdorë këtë mjet.
Ndryshimet kushtetuese dhe ligjore kanë forcuar pavarësinë e gjyqësorit: sipas rekomandimit shumëvjeçar të BE-së, ministri i Drejtësisë nuk merr më pjesë në punën e Këshillit Gjyqësor; sfidat e mbetura janë çështjet e imunitetit dhe integritetit të anëtarëve të Qeverisë, ndërsa Božović vlerësoi se mundësia e ndikimit politik është “reduktuar në teori”.
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