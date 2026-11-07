Angel McCoughtry: kam marrë kërcënime me vdekje duke mbuluar Caitlin Clark, kush më mbron mua?
Angel McCoughtry, pesë herë All-Star dhe ish-sulmuesja e Atlanta Dream, i ka kërkuar WNBA-së të kujdeset edhe për ish-lojtaret, jo vetëm për ato që janë ende pjesë e ligës. Siç raporton Pro Football Network, ajo e bëri këtë thirrje në episodin e së enjtes të podcastit “Get TO the Point”, duke treguar kërcënimet që, sipas saj, i kanë ardhur nga puna e saj si analiste e ligës nga jashtë fushës.
“Kam marrë kërcënime me vdekje duke mbuluar Caitlin Clark… Nuk jam në ligë, ndaj kush më mbron mua?”, tha McCoughtry. Sipas saj, liga mund të bëjë më shumë për mbrojtjen e grave, sepse me bazën e re të tifozëve, siç u shpreh ajo, vajzat po sulmohen.
Ish-lojtarja e krahasoi boshllëkun mes lojtareve aktive dhe atyre të pensionuara me daljen nga një familje mbretërore: kur je brenda, gjithçka është në rregull, por kur del, duhet të mbrohesh vetë. Ajo e ilustroi këtë me shembullin e princeshës Diana.
McCoughtry vlerësoi marrëveshjen e re kolektive për të drejtat e lojtareve shtatzëna, por ngriti shqetësimin për sigurimin shëndetësor: “Kam luajtur më shumë se 12 vjet, jam dëmtuar dhe kam dhënë gjithçka, dhe nuk kam sigurim që të më mbulojë”, tha ajo. Marrëveshja kolektive e vitit 2026 parashikon, nga viti 2027, një përfitim të kufizuar rimbursimi shëndetësor për ish-lojtaret që kualifikohen, deri në 1.250 dollarë në vit për disa shpenzime parandaluese, por jo sigurim të plotë shëndetësor.
Liga ka shtuar masat e sigurisë në sezonet e fundit, me mbrojtje shtesë gjatë udhëtimeve, fluturime çarter, protokolle më të rrepta në arena e hotele dhe programe kompjuterike me inteligjencë artificiale që ndihmojnë në zbulimin e kërcënimeve dhe ngacmimeve ndaj lojtareve e ekipeve. Lojtaret kanë edhe mbështetje konfidenciale për shëndetin mendor, por siguria e tyre përballë dukshmërisë në rritje në internet mbetet temë diskutimi.
Në qershor, sulmuesja e Phoenix Mercury, Alyssa Thomas, mori mesazhe kërcënuese pas një pezullimi me një ndeshje, që erdhi pasi grushti i saj preku fytin e Caitlin Clark gjatë një ndeshjeje mes Mercury dhe Indiana Fever. Clark e dënoi abuzimin më 3 korrik, duke thënë se ngacmimi dhe urrejtja nuk janë në rregull për askënd. Edhe sindikata e lojtareve, WNBPA, në një letër në fund të qershorit u kujtoi lojtareve se kërcënimet dhe ngacmimet, veçanërisht kërcënimet me vdekje ndaj një lojtareje apo familjes së saj, nuk pranohen dhe se ekipet e sindikata kanë burime sigurie në dispozicion.
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