Tyrese Haliburton: Ndjenja të përziera për titullin e Knicks, performanca surprizë e 50 Cent në dasmë dhe lojë me Floyd Mayweather
Tyrese Haliburton pranoi se përjetoi emocione të përziera kur New York Knicks fituan titullin e NBA-së në 2026, ndërsa ai nuk ishte në fushë për shkak të rikuperimit nga një dëmtim i rëndë. Pacers i tij kishin eliminuar më parë Knicks në finalet e Konferencës Lindore të 2025 dhe në playoff-et e 2024, gjë që bëri që fitorja e New Yorkut të ndihej ndryshe për puntorin kryesor të Indiana Pacers.
Siç raporton Bleacher Report, Haliburton tha se ndjeu zemërim, gëzim dhe trishtim në të njëjtën kohë—zemërim që nuk pati mundësi të konkurronte, por respekt dhe vlerësim për atë që arritën Knicks në playoff. Ai e përshkroi rivalitetin me New Yorkun si të fortë në fushë, por theksoi edhe marrëdhëniet personale me disa lojtarë të skuadrës kundërshtare.
Këtë verë Haliburton bëri edhe një hap të rëndësishëm personal: u martua me Jade Jones. Në dasmën e tyre, reperi 50 Cent u paraqit si surprizë dhe këndoi për të pranishmit—një veprim që Haliburton e vlerësoi si “familjar”, duke kujtuar se artistët e tjerë kërkonin tarifa deri në 750,000 dollarë për performime të shkurtra. Haliburton tha se marrëdhënia e tij me 50 Cent u forcuar edhe për shkak të lidhjeve të sponsorizimit të alkoolit mes artistit dhe Pacers.
Haliburton rrëfeu gjithashtu se kishte luajtur basketboll me legjendën e boksit Floyd Mayweather para se të hynte në NBA, dhe se ai e kishte ndihmuar ta përmirësonte lojën e tij. Ndërsa rikuperohet për sezonin 2026-27, Haliburton është i vendosur të rikthehet në parket dhe të ketë rol udhëheqës për Pacers në kërkim të suksesit të madh që i shpëtoi sezonin e kaluar.
Sipas Bleacher Report, Haliburton mbetet i përqendruar në rikthimin e tij dhe në objektivin për ta çuar Indiana Pacers sa më lart në sezonin e ardhshëm.
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