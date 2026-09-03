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Politika

U emërua në krye të Ministrisë së Shëndetësisë, reagon Klodiana Spahiu: Mirënjohje, dëshiroj të çoj përpara çdo angazhim!

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Pasi u emërua si ministre e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Klodiana Spahiu ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale, teksa ka shprehur mirënjohje ndaj kryeministrit Edi Rama.

Në postimin e saj, Spahiu shprehet se me besimin që i është dhënë do të çojë para çdo angazhim të qeverisë.

Reagimi i plotë:

Së pari, falenderim për Kryeministrin Edi Rama për besimin e dhënë në propozimin si Ministre e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Shumë mirënjohëse dhe me dëshirën e madhe për të çuar përpara çdo angazhim.

Falenderim për Profesore Evis Sala, për gjithë punën e bërë dhe kontributin e dhënë në këtë Ministri.

Një falenderim edhe për të gjithë ata që më kanë dërguar mesazhe pa fund urimi, miq e të njohur dhe shumë miq të tjerë virtualë.

Në pamundësi për t’ju kthyer të gjithëve përgjigje, ju them vetëm:

FALEMINDERIT NGA ZEMRA!

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