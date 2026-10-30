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Bota

U kap duke fotografuar infrastrukturën hekurudhore, arrestohet një rus në Poloni: I shërbente inteligjencës së huaj

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Policia polake njoftoi të premten se kishte ndaluar një 55-vjeçar rus të dyshuar se vepronte për një shërbim të inteligjencës së huaj.

Oficerët po kryenin kontrolle për mbarëvajtjen e një ndeshje futbolli në qytetin jugor polak Swidnica kur panë një burrë pranë një kalimi hekurudhor duke fotografuar trenat dhe infrastrukturën hekurudhore që kalonin. Policia tha se gjeti në posedim të tij mijëra fotografi të vendeve dhe objekteve kryesore të transportit, jo vetëm në Poloni.

“Burri dyshohet se ka kryer aktivitete në emër të një shërbimi të inteligjencës së huaj. Të gjitha indikacionet janë se fotografitë që ai ka bërë mund të jenë përdorur kundër sigurisë së shtetit”, tha policia në një deklaratë.

Polonia e ka akuzuar vazhdimisht Rusinë për kryerjen e operacioneve të spiunazhit dhe ndikimit në territorin e saj, duke përdorur edhe shtetas të huaj, ndërsa Moska i ka mohuar veprime të tilla.

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