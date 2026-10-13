Udhëheqësi jugor i Jemenit al-Zubaidi shpall mobilizim të përgjithshëm dhe kërkon ndërhyrje ndërkombëtare kundër Huthi-t
Aidarus al-Zubaidi u bëri thirrje jemenitëve të ngrihen kundër Huthi-t, shpalli mobilizim të përgjithshëm popullor për mbrojtjen e jugut dhe dënoi sulmet ndaj infrastrukturës civile saudite.
Aidarus al-Zubaidi, udhëheqësi i ish-Këshillit Kalimtare Jugor të Jemenit, u bëri thirrje jemenitëve të ngrihen kundër Huthi-t dhe shpalli mobilizim të përgjithshëm popullor për mbrojtjen e jugut të vendit, siç njofton Al Jazeera në përditësimet e saj të drejtpërdrejta të mbrëmjes së të martës.
Al-Zubaidi njoftoi gjithashtu një tubim të planifikuar në Aden, qyteti kryesor i jugut, dhe mbështeti vetëvendosjen e jugut të Jemenit. Deklarata vjen ndërsa luftimet mes Huthi-t dhe forcave të mbështetura nga Arabia Saudite janë përshkallëzuar ndjeshëm ditët e fundit, me sulme të përsëritura raketore dhe me dronë ndaj territorit saudit.
Udhëheqësi jugor dënoi sulmet e Huthi-t ndaj infrastrukturës civile në Arabinë Saudite, duke i cilësuar ato si terrorizëm të milicisë, dhe kërkoi ndërhyrje ndërkombëtare përballë përshkallëzimit. Thirrja e tij shton një front të ri politik brenda Jemenit, ku jugu ka prej kohësh aspirata ndarjeje nga veriu i kontrolluar nga Huthi-t.
Përditësimi i Al Jazeera-s e vendos thirrjen e al-Zubaidit në kontekstin e valës së sulmeve të kësaj jave, gjatë së cilës mbrojtja ajrore saudite ka rrëzuar raketa dhe dronë mbi disa rajone të mbretërisë, ndërsa koalicioni i udhëhequr nga Riadi ka goditur objektiva të Huthi-t në Sanaa dhe zona të tjera të Jemenit.
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