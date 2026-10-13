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13 Tet 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit: Irani duhet të zgjedhë mes bisedimeve dhe pasojave

Tommy Pigott tha për Al Jazeera se presidenti Trump preferon ende një zgjidhje diplomatike, se Teherani nuk duhet të zotërojë kurrë armë bërthamore dhe se dërgesat e naftës përmes Hormuzit janë mbi nivelet e para konfliktit.

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Ndërtesa e Departamentit amerikan të Shtetit në Uashington (Foto: Wikimedia Commons, domeni publik)

Zëdhënësi i Departamentit amerikan të Shtetit, Tommy Pigott, deklaroi se Irani duhet të zgjedhë mes bisedimeve dhe përballjes me pasojat, duke theksuar se presidenti Donald Trump preferon ende një zgjidhje diplomatike të konfliktit, siç njofton Al Jazeera nga intervista e tij e mbrëmjes së të martës.

Pigott përsëriti qëndrimin e Uashingtonit se Teherani nuk duhet të zotërojë kurrë armë bërthamore, një pikë që mbetet në qendër të mosmarrëveshjeve mes dy vendeve. Ai shtoi se Shtetet e Bashkuara po i përmbushin angazhimet e tyre ndaj Arabisë Saudite, ndërsa sulmet e Huthi-t ndaj mbretërisë vazhdojnë.

Sipas zëdhënësit, dërgesat e naftës përmes Ngushticës së Hormuzit janë tani mbi nivelet e para konfliktit, një pretendim që Uashingtoni e përdor për të argumentuar se presioni ndaj Iranit po funksionon. Ai hodhi poshtë gjithashtu raportimet për një transferim prej 200 milionë dollarësh nga Irani te Hezbollahu libanez.

Deklaratat vijnë në një moment kur procesi për ri-hapjen e Hormuzit ka ngecur: Teherani e ka cilësuar përgjigjen amerikane ndaj shtatë kushteve të tij si të pamjaftueshme, ndërsa Uashingtoni këmbëngul që bisedimet të përfshijnë që në fillim edhe programin bërthamor iranian.

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