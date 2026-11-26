Udhëheqësit e BE-së përplasen për buxhetin afatgjatë dhe kredinë 49 miliardë dollarë për Ukrainën
Në samitin e Brukselit, udhëheqësit e 27 vendeve u përpoqën të enjten të tejkalojnë ndarjet e thella për buxhetin 2028–2034, ndërsa në tryezë është edhe një kredi e re prej 49 miliardë dollarësh për nevojat ekonomike dhe ushtarake të Ukrainës vitin e ardhshëm.
Udhëheqësit e Bashkimit Evropian u përpoqën të enjten në Bruksel të tejkalojnë ndarjet e mëdha për buxhetin afatgjatë të bllokut dhe të bien dakord për një kredi të re prej 49 miliardë dollarësh, që do ta ndihmojë Ukrainën të plotësojë nevojat e saj ekonomike dhe ushtarake vitin e ardhshëm, siç raporton Associated Press. Disa udhëheqës kërkuan shtrëngim të rripit, të tjerë mbrojtën politikat tradicionale që zënë pjesën më të madhe të buxhetit, ndërsa shumica kërkon fonde shtesë për prioritetet e reja dhe për Ukrainën, gati pesë vjet pas fillimit të luftës.
“Evropa ka nevojë për financa të shëndosha. Nuk mundemi dhe nuk duhet të marrim më shumë borxh,” tha kancelari gjerman Friedrich Merz, duke theksuar kundërshtimet. “Në të njëjtën kohë, ka një sërë detyrash që duhet t’i përmbushim me besueshmëri. Prioritetet duhet të jenë një ekonomi e lulëzuar, zhvillimi i plotë i tregut të brendshëm dhe një mbrojtje më e mirë,” u tha ai gazetarëve.
Paketa e re e shpenzimeve 2028–2034 mund të arrijë mes 1% dhe 1.2% të të ardhurave kombëtare bruto, por duket gjithnjë e më e mundshme që udhëheqësit ta humbasin objektivin e fundvitit për arritjen e marrëveshjes. Gjermania është pjesë e grupit të kontribuesve neto, që paguajnë më shumë sesa marrin, bashkë me Austrinë, Holandën dhe Suedinë. “Buxheti duhet modernizuar dhe zvogëluar nëse duam marrëveshje,” tha kryeministri holandez Rob Jetten. “Jam gati për këtë maratonë, qoftë nëse mbaron sot, nesër apo diku në dhjetor.”
Një grup i madh vendesh, i udhëhequr nga Franca dhe Italia dhe i quajtur “miqtë e kohezionit”, mbron me forcë fondet për fermerët dhe për projektet e infrastrukturës në vendet relativisht më të varfra anëtare. Bujqësia dhe politika e kohezionit përbëjnë secila rreth një të tretën e buxhetit të BE-së.
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