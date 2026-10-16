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Udhëheqësit e Kroacisë kritikojnë thirrjet pro-naziste përpara ndeshjes Hajduk Split-Ajax

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Udhëheqësit e Kroacisë kritikojnë thirrjet pro

Udhëheqësit kroatë kanë kritikuar ashpër thirrjet pro-naziste dhe antisemite nga tifozët e futbollit të Hajduk Split përpara ndeshjes së tyre të Ligës së Konferencës UEFA kundër Ajax, ndërsa ambasada e Izraelit shprehu tronditje.

Grupe tifozësh të Hajdukut të Splitit, të njohur si Torcida, marshuan nëpër qytetin bregdetar përpara ndeshjes së së enjtes duke brohoritur: “Shtypni hebrenjtë”, “Çohu Adolf (Hitler)” dhe “Shkojmë Ustasha”, duke iu referuar regjimit pro-nazist të vendit gjatë Luftës së Dytë Botërore.

Dhjetëra tifozë u arrestuan përpara ndeshjes së së enjtes për dhunë. Gjatë ndeshjes, tifozët e Torcidës vunë flakë dhe mjete të tjera piroteknike në tribuna, duke detyruar ndeshjen të ndërpritej për më shumë se 10 minuta.

Një hetim është hapur ndaj thirrjeve pro-naziste dhe të dyshuarit janë duke u ndaluar, tha policia. Presidenti Zoran Milanovic e dënoi incidentin si “të papranueshëm dhe të turpshëm” në një deklaratë të premten.

Ai kërkoi veprime të shpejta kundër autorëve të krimit për të “treguar se nuk ka vend në Kroaci për glorifikimin e nazizmit dhe ideologjisë ustashe”.

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Burimi: Botë

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