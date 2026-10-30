Udhëheqësja e opozitës në Venezuelë, Maria Machado, bën thirrje për zgjedhje pas kthimit
Udhëheqësja e opozitës venezueliane, María Corina Machado, po bën thirrje për mbajtjen e zgjedhjeve vitin e ardhshëm.
Gjatë një konference për shtyp në Karakas të enjten, fituesi i Çmimit Nobel për Paqen tha se lëvizja e vendit drejt demokracisë ishte “e pakthyeshme”.
Ajo gjithashtu falënderoi administratën Trump për hapjen e “portës së lirisë” duke kapur kundërshtarin e saj, ish-presidentin Nicolás Maduro.
Po atë ditë, presidentja e përkohshme e Venezuelës, Delcy Rodríguez, tha se zgjedhjet do të mbaheshin dhe se qeveria e saj duhet të mbikëqyrë një “tranzicion të kësaj madhësie”, të cilin Machado e hodhi poshtë si të palogjikshëm. Rodríguez, i cili ishte nënkryetar i Maduros, nuk caktoi një datë për votimin.
Machado tha se do të ketë zgjedhje në vitin 2027, por gjithashtu nuk ofroi një afat kohor të saktë.
Tranzicioni në Venezuelë do të ishte “i pakthyeshëm, i organizuar dhe paqësor”, tha Machado, duke qëndruar para një slogani që shkruante “Le të jemi të lirë”.
Kthimi i saj në vend vjen pasi ajo bëri disa herë përpjekje të mëparshme për të rihyrë në Venezuelë, por dështoi.
Vitin e kaluar, Machado u largua nga Venezuela me një motoskaf dhe në errësirë për të udhëtuar drejt Norvegjisë dhe për të pranuar Çmimin Nobel për Paqen. Menjëherë pas kësaj, në janar, SHBA-të arrestuan Maduron.
Administrata Trump më pas mbështeti Rodríguez si udhëheqëse. Ajo u betua si presidente e përkohshme dhe më vonë nënshkroi një marrëveshje nafte që u dha kushte të favorshme SHBA-ve.
Edhe pse mbetet e paqartë se çfarë planifikon të bëjë më tej Machado, ajo më parë ka thënë se do të kandidojë përsëri për presidente nëse do të mbaheshin zgjedhje. Mundësia e saj për t’u kthyer në vendin e saj varej nga miratimi i administratës Trump.
Duke folur për kthimin e saj, Machado tha se kishte dëgjuar një fjalë të përsëritur nga mijëra mbështetës që mbushën rrugën e saj drejt kryeqytetit, liri.
“Unë vij për të kryer një detyrë dhe për të përmbushur një mandat,” tha ajo.
Udhëheqësja e opozitës tha se nuk kishte marrë një mesazh apo ftesë për t’u takuar nga Rodríguez dhe nuk do të merrte pjesë personalisht në negociatat zgjedhore midis përfaqësuesve të opozitës dhe qeverisë.
Por ajo u uroi atyre punë të mbarë, tha ajo, në mënyrë që të shihte reformimin e organit zgjedhor në mënyrë që çdo venezuelian, brenda dhe jashtë vendit, të mund të votonte.
Pak para konferencës për shtyp të Machados, Rodríguez mbajti një fjalim me një ton pajtues, duke thënë se ajo kishte “udhëzuar agjencitë e sigurisë që askush të mos ndalohet pa urdhër gjyqësor, përveç në rastet e kryerjes flagrante të krimeve”.
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