«Vajzat e radiumit» ngjiten në skenë në Londër: Marissa Jaret Winokur regjisore e premierës botërore të muzikalit të ri
Teatri londinez Southwark Playhouse Borough do të presë premierën botërore të muzikalit të ri The Radium Girls, siç njofton Playbill. Shfaqjet nisin më 20 mars 2027 dhe mbrëmja e hapjes zyrtare është caktuar për 30 mars, ndërsa shfaqjet vazhdojnë deri më 8 maj 2027. Regjia është besuar Marissa Jaret Winokur-it, fituese e çmimit Tony për rolin e Tracy Turnblad në Hairspray.
Muzikali, me libër nga Amanda D’Archangelis, Sami Horneff dhe Lisa Mongillo, muzikë nga D’Archangelis dhe tekste nga Horneff e Mongillo, e ndjek historinë e vërtetë të vajzave të reja që u punësuan në vitet 1920 për të pikturuar kornizat ndriçuese të orëve në fabrikat e United States Radium Corporation në New Jersey. Punëtore të reja, kryesisht adoleshente, e futën penelin në gojë për ta holluar, pa e ditur se boja përmbante radium radioaktiv. Kur fillojnë dhimbjet e kockave dhe sëmundjet e pashpjegueshme, protagonistet Olive, Helen dhe Frances nisen për të zbuluar sekretin vdekjeprurës të kompanisë, sipas Theatre Weekly.
Projekti ka një ekip krijues tërësisht femëror, me orkestrim nga Jonathan Bauerfeld, koreografi nga Rebecca Reaney dhe regji të asociuar nga fituesi i Olivier-it Chadd McMillan. Produksioni drejtohet nga High Octave Productions, me kastingun e Harry Blumenau-së që do të shpallet më vonë. Pas leximit 29-orësh në New York këtë verë, premiera londineze shënon hapin e parë të madh skenik të muzikalit, ndërsa një produksion botëror parashikohet në vitin 2027.
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