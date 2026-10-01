«Who’s Afraid of Virginia Woolf?» hapi zyrtarisht perden në West End: Gillian Anderson dhe Billy Crudup zbatohen nga kritika
Mbrëmja zyrtare e hapjes në teatrin @sohoplace shënoi rikthimin e kryeveprës së Edward Albee-t në skenën londineze pas nëntë vjetësh, me regjinë e Marianne Elliott-it
Drama e Edward Albee-t «Who’s Afraid of Virginia Woolf?» hapi zyrtarisht perden të mërkurën mbrëma, më 30 shtator, në teatrin @sohoplace të Londrës, duke shënuar rikthimin e kryeveprës amerikane në West End pas nëntë vjetësh — siç njofton London Theatre në fotot e para nga nata e hapjes.
Yjet Gillian Anderson dhe Billy Crudup, si Martha dhe George, u pritën me entuziazëm nga kritika: recenzenti i Monsta Gigz e quan performancën e Anderson-it «për librat e historisë» dhe produksionin «biletën më të nxehtë të West End-it për momentin». Josh Dylan luan Nikun dhe Phoebe Horn luan Honeyn. Regjia është e Marianne Elliott-it, fituese katër herë e çmimit Tony dhe dy herë e çmimit Olivier, e cila e ka vendosur produksionin në rreth (in-the-round), duke e futur publikun «drejt në syrin e stuhisë», sipas Playbill.
Historia, e shkruar në vitin 1962, ndjek George-in, profesor universiteti, dhe gruan e tij Martha-n, të cilët pas një feste fakulteti ftojnë çiftin e ri Nick dhe Honey për pije vonë natën — ku loja e ashpër verbale shpërthen në një përballje që është edhe e vështirë për t’u parë, edhe shumë komike.
Preview-t nisën më 21 shtator dhe shfaqja qëndron në skenë deri më 19 dhjetor 2026; prodhohet nga Sonia Friedman Productions. Kjo është ringjallja e parë e plotë e dramës në Londër që nga viti 2017, me interpretimin e Imelda Staunton-it dhe Conleth Hill-it, siç kujton BroadwayWorld.
Anderson vetë ka thënë se «ka dashur të luajë Marthën prej dekadash», duke e përshkruar atë si «mace ferri — e ashpër, e paqëndrueshme dhe e pamundur për t’u përmbajtur», ndërsa Elliott e quan dramën «të një precizioni emocional të habitshëm — brutale, humoristike dhe thellësisht njerëzore».
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