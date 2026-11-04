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Konflikti SHBA - Iran

Vance: Arsyeja që humbëm është lufta me Iranin

Zëvendëspresidenti amerikan JD Vance fajësoi hapur luftën ndaj Iranit për humbjen e rëndë të republikanëve në zgjedhjet e mesmandatit, duke thënë se edhe vetë presidenti Donald Trump e pranoi këtë natën e zgjedhjeve.

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Zëvendëspresidenti i Shteteve të Bashkuara, JD Vance, e ka fajësuar drejtpërdrejt luftën ndaj Iranit për humbjen e rëndë të Partisë Republikane në zgjedhjet e mesmandatit të së martës. Në një postim të gjatë në platformën X të mërkurën, siç njofton USA Today, Vance shkroi shkurt: “Arsyeja që humbëm është lufta”, duke shtuar se këtë e kishte thënë edhe vetë presidenti Donald Trump një natë më parë.

Sipas raportimit, lufta që nisi tetë muaj më parë me sulmin e përbashkët të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit tronditi ekonominë globale dhe rriti çmimet e karburanteve në të gjithë vendin, duke u bërë thellësisht jopopullore te votuesit amerikanë. Republikanët humbën garat për Senat edhe në shtete tradicionalisht “të kuqe” si Karolina e Jugut, Teksasi dhe Kansasi, ndërsa demokratët morën kontrollin e të dyja dhomave të Kongresit.

Siç njofton Al Jazeera, Vance tha se lufta i dënoi republikanët në këto zgjedhje, por shtoi se ajo ishte ende e justifikuar; ai ishte raportuar më herët si skeptik ndaj luftës së nisur nga Trump në shkurt. Zëvendëspresidenti i sfidoi hapur ata që mendojnë se lufta ia vlente: le ta thonë, u shpreh ai, se edhe humbja e Senatit për gjashtë vitet e ardhshme ishte një kosto e pranueshme, sepse kjo do të ishte të paktën një qëndrim i ndershëm. “Të gjithë e dinë pse humbëm, dhe çdo bisedë e ndershme për rrugën përpara duhet të nisë që këtu”, shtoi ai.

Në të njëjtin postim, Vance ndau edhe përfundimet e një sondazhisti që kishte folur me ish-votues të Trump-it për atë që do t’i kthente te republikanët, siç raporton UNILAD. Katër përgjigjet kryesore ishin: përfundimi i luftës, ulja e kostos së jetesës dhe e inflacionit, përparësia “Amerika e Para” dhe ndryshimi i marrëdhënies së SHBA-së me Izraelin. Sipas Vance-t, këto katër çështje përbënin pothuajse të gjitha përgjigjet e votuesve që kishin braktisur partinë.

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