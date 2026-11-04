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04 Nën 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Nëntë të vrarë dhe 50 të plagosur në sulmet raketore të Huthi-ve në Dhale dhe Lahj të Jemenit

Burime mjekësore dhe ushtarake thanë se shtatë rekrutë u vranë në një qendër stërvitjeje në veri të Dhales, ndërsa dy persona të tjerë humbën jetën në Lahj; bilanci i raportuar është paraprak dhe mund të ndryshojë.

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Luftëtar i lidhur me Huthitë qëllon me mitraloz të montuar në kamionçinë në Jemen. Foto: AFP / Al Jazeera

Të paktën nëntë persona u vranë dhe 50 të tjerë u plagosën të mërkurën në dy sulme raketore të Huthi-ve ndaj objektivave në provincat Dhale dhe Lahj, në jug të Jemenit, siç njofton South24 Center, duke cituar burime mjekësore dhe ushtarake.

Pas sulmit, u bënë thirrje urgjente për dhurimin e gjakut në Spitalin Al-Nasr dhe në spitalin fushor në Sanah, për të ndihmuar në shpëtimin e të plagosurve, raporton South24.

Në një sulm të veçantë, një burim ushtarak tha për South24 se dy persona u vranë kur një raketë e Huthi-ve goditi një objekt paraburgimi, ku mbaheshin të burgosur dhe persona të kërkuar nga autoritetet e sigurisë, pranë fabrikës së hekurit në provincën Lahj, herët të mërkurën.

South24 thekson se shifrat bazohen në informacione paraprake të mbledhura deri në orën 11:21 të së mërkurës dhe se bilanci mund të ndryshojë me përditësimet e mëvonshme. Huthi-t janë grupi i armatosur i lidhur me Iranin që kontrollon kryeqytetin Sanaa dhe pjesë të mëdha të Jemenit verior, ndërsa luftimet me forcat qeveritare dhe koalicionin e udhëhequr nga Arabia Saudite janë përshkallëzuar javët e fundit.

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