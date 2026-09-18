Vdes në moshën 56-vjeçare Duncan Sheik, kompozitori i «Spring Awakening»-ut
Fituesi i dy çmimeve Tony dhe një Grammy, i njohur edhe për hitin «Barely Breathing», ndërroi jetë të enjten në një spital të Manhattanit — dy ditë pasi familja njoftoi se gjendej në gjendje kritike.
Duncan Sheik, kompozitori dhe kantautori amerikan i vlerësuar me çmime Tony e Grammy për muzikën e muzikalit “Spring Awakening”, si dhe i njohur për hitin e viteve ’90 “Barely Breathing”, ka ndërruar jetë të enjten, më 17 shtator, në një spital të Manhattanit. Ai ishte 56 vjeç.
Lajmin e konfirmoi familja të premten përmes një deklarate të postuar në llogarinë zyrtare të Sheik në Instagram: “Bota ka humbur një talent të veçantë, një zë thellësisht ndikues në muzikë dhe teatër”. Nëna e tij, Suzanne Sheik, i tha The New York Times se shkaku i vdekjes ishte dështimi i organeve. Familja nuk dha hollësi të mëtejshme dhe kërkoi respektimin e privatësisë në këtë kohë të vështirë.
Vetëm dy ditë më parë, më 16 shtator, familja kishte njoftuar se Sheik po merrte trajtim mjekësor dhe gjendej në gjendje “kritike, por të qëndrueshme” — lajm që tronditi botën e teatrit, ku Sheik kishte dy produksione në prag këtë sezon.
Sheik u bë fillimisht i njohur me këngën “Barely Breathing”, nga albumi i tij debutues i vitit 1996, e cila qëndroi 55 javë në Billboard Hot 100 dhe i solli një nominim Grammy për interpretimin më të mirë pop mashkullor. Më pas iu përkushtua teatrit: bashkë me tekstshkruesin Steven Sater shkroi muzikën për “Spring Awakening”, përshtatjen skenike të dramës së Frank Wedekind. Muzikali, që debutoi në Broadway në dhjetor 2006, fitoi tetë çmime Tony, përfshirë Muzikalin Më të Mirë, ndërsa Sheik u nderua personalisht me dy Tony — për Partiturën Origjinale Më të Mirë dhe Orkestrimin Më të Mirë — si dhe me një Grammy për albumin e kastit. Shfaqja lançoi karrierat e Lea Michele, Jonathan Groff dhe John Gallagher Jr.
Karriera e tij teatrore përfshin gjithashtu muzikalet “American Psycho”, “Alice in Wonderland” dhe “Whisper House”. Këtë sezon në New York priteshin dy produksione të tij: muzikali i ri “Memoirs of Amorous Gentlemen”, që nis shfaqjet Off-Broadway më 25 shtator, dhe rikthimi i “Spring Awakening”-ut në nëntor në regji të Danya Taymor — një sezon që tani hapet nën hijen e humbjes së kompozitorit të tij.
Burimi: Broadway.com
https://www.broadway.com/buzz/207695/duncan-sheik-tony-winning-spring-awakening-composer-dies-at-56/
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