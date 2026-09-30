Vdes në spital 40-vjeçari i plagosur në të shtënat në Kragujevc — e njihte prej vitesh të dyshuarin e arrestuar
Miloshi C. u qëllua të hënën në mëngjes në lagjen Novi Bubanj; sipas policisë, i dyshuari 28-vjeçar u arrestua menjëherë, ndërsa burime të policisë pohojnë se të dy njiheshin prej vitesh.
Miloš Ć. (40) ka vdekur sot, dy ditë pasi u plagos rëndë në të shtënat e së hënës në mëngjes (28 shtator) në lagjen Novi Bubanj të Kragujevcit, siç njofton portali Nova.rs.
Sipas policisë së Kragujevcit, 28-vjeçari D.V. qëlloi pas një konflikti të shkurtër mes dy grupeve burrash në kryqëzimin e rrugëve Prvog maja dhe Milovana Gušića. I plagosuri u dërgua menjëherë në Qendrën Klinike Universitare të Kragujevcit, ku mjekët luftuan për dy ditë me radhë për ta mbajtur gjallë.
I dyshuari u identifikua dhe u arrestua menjëherë pas ngjarjes; policia gjeti edhe pistoletën, si dhe makinën me të cilën ai u largua nga vendi i ngjarjes.
Sipas informacioneve jozyrtare që citon Nova.rs, viktima dhe i dyshuari njiheshin prej vitesh — jetonin në të njëjtën lagje dhe frekuentonin të njëjtat lokale. Arsyeja e konfliktit të asaj mëngjesi mbetet ende e paqartë, megjithëse mësohet se disa persona ishin të pranishëm në momentin e të shtënave.
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