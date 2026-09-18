Vendimi ndaj ish-krerëve të UÇK-së, protestë gjithëpopullore sot në Prishtinë
Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës organizon sot protestë gjithëpopullore në orën 12:00 në sheshin “Skënderbeu”, në Prishtinë.
Kjo protestë mbahet në mbështetje të katër ish-krerëve të UÇK-së dhe në kundërshtimin të vendimit të Gjykatës Speciale, e cila më 16 shtator dënoi Hashim Thaçin, Jakupin Krasniqin, Kadri Veselin e Rexhep Selimin me gjithsej 81 vjet burgim.
Tema: kryesore
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