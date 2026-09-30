Veseli: Dorëheqja e Vuçiqit mund të reflektojë negativisht në sigurinë e rajonit dhe Kosovës
Ish-koloneli i FSK-së, Afrim Veseli, e cilëson delikate situatën pas dorëheqjes së presidentit serb, duke paralajmëruar pasojat për sigurinë në Kosovë
Ish-koloneli i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Afrim Veseli, e ka cilësuar si delikate situatën politike në rajon pas dorëheqjes së Aleksandar Vuçiqit nga posti i presidentit të Serbisë, duke paralajmëruar se zhvillimet atje mund të reflektohen negativisht në sigurinë e rajonit dhe në veçanti në Kosovë.
Duke folur në emisionin ‘Kosova Today’, siç raporton Klan Kosova, Veseli tha se dorëheqja e Vuçiqit, pavarësisht mënyrës se si është paraqitur në publik, mbart mesazhe që nuk duhen nënvlerësuar.
‘Konsideroj që është një situatë delikate. Dorëheqja e Vuçiqit në vetvete paraqet një mesazh, një mesazh jo të mirë për qytetarët, edhe pse ai gjithçka e ka orkestruar në atë formën e një sistemi demokratik, gjoja që ai është një person që i përkrah sistemet demokratike, mirëpo prapa saj fshihen shumëçka’, u shpreh Veseli.
Sipas tij, zhvillimet politike në Serbi mund të reflektohen përtej kufijve të saj, veçanërisht në aspektin e sigurisë.
‘Kjo mund të reflektojë negativisht edhe në sigurinë në rajon e në veçanti në Kosovë’, deklaroi ish-koloneli i FSK-së.
Vuçiqi njoftoi dorëheqjen të dielën, më 27 shtator, duke përmbyllur mandatin e tij të dytë pesëvjeçar dhe duke hapur rrugën për zgjedhje të parakohshme presidenciale në Serbi, siç njoftuan Reuters dhe AP.
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