☁️
Tiranë 19°C · Vranët 31 Tetor 2026
S&P 500 7,580 ▼1.82%
DOW 51,770 ▼1.09%
NASDAQ 25,437 ▼2.86%
NAFTA 104.12 ▲2.08%
ARI 3,899 ▼3.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9205 EUR/ALL 90.8112 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5371 EUR/TRY 55.7526 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5585 EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9205 EUR/ALL 90.8112 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5371 EUR/TRY 55.7526 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5585
₿ CRYPTO
BTC $77,554 ▲ +0.29% ETH $2,250 ▲ +0.8% XRP $1.2487 ▲ +0.31% SOL $95.9800 ▼ -0.77%
S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 104.12 ▲2.08 % ARI 3,899 ▼3.29 % S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 104.12 ▲2.08 % ARI 3,899 ▼3.29 %
EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9205 EUR/ALL 90.8112 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5371 EUR/TRY 55.7526 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5585 EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9205 EUR/ALL 90.8112 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5371 EUR/TRY 55.7526 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5585
31 Tet 2026
Breaking
Arrestohet drejtori i Spitalit të Mitrovicës për dhunë në familje, SHSKUK paralajmëron masa “Hetimi, Mediu po kërkon që të blejë pafajësinë!”/ Beqiri: Gërdeci është porta që do “gllabërojë” Berishën! VIDEO/ Përplasje dhe tensione mes dy kampeve, deputetët e PD afrohen pranë Ministrisë, studentët kërkojnë që të largohe MONTREAL – Carney: Kanadaja synon të bëhet anëtarja e parë e asociuar e BE-së deri në qershor 2027 “Washington Post”: 28 vite, 50 mijë kilometra dhe 30 vende, britaniku përfundon udhëtimin e jetës në këmbë
Menu
Politika

VIDEO/ Përplasje dhe tensione mes dy kampeve, deputetët e PD afrohen pranë Ministrisë, studentët kërkojnë që të largohe

· 1 min lexim
deputetët e PD

Deputetët e PD-së afrohen pranë Ministrisë, studenti kërkon që të largohen.

Ai teksa u doli para, hodhi thirrje “Rama në burg, Berisha në burg”.

Ndërsa persona të tjerë ndërhynë për të shmangur tensionet.

Kreu i PD-së, Sali Berisha nuk merr pjesë në këtë marshim.

Në krye të marshimit janë deputetët demokratë, Flamur Noka, Gazment Bardhi, Agron Gjekmarkaj etj, ndërsa ndiqen nga mbështetësit e PD, teksa hasën në pakënaqësinë e studentëve te Ministria e Arsimit, pak pasi marshuan nga Kryeministria.

“Opozita jemi ne”, thirrën studentët te Ministria e Arsimit, kurse përplasjet e tensionet nuk munguan.

“Jo deputetët”, ishte një thirrje tjetër e tyre, duke iu referuar ligjvënësve të PD.

Deputetët dhe mbështetësit e PD qëndruan në distancë, teksa akuzuan partinë e Arlind Qorit se ishin ata që po dilnin kundër.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu