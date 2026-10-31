VIDEO/ Përplasje dhe tensione mes dy kampeve, deputetët e PD afrohen pranë Ministrisë, studentët kërkojnë që të largohe
Deputetët e PD-së afrohen pranë Ministrisë, studenti kërkon që të largohen.
Ai teksa u doli para, hodhi thirrje “Rama në burg, Berisha në burg”.
Ndërsa persona të tjerë ndërhynë për të shmangur tensionet.
Kreu i PD-së, Sali Berisha nuk merr pjesë në këtë marshim.
Në krye të marshimit janë deputetët demokratë, Flamur Noka, Gazment Bardhi, Agron Gjekmarkaj etj, ndërsa ndiqen nga mbështetësit e PD, teksa hasën në pakënaqësinë e studentëve te Ministria e Arsimit, pak pasi marshuan nga Kryeministria.
“Opozita jemi ne”, thirrën studentët te Ministria e Arsimit, kurse përplasjet e tensionet nuk munguan.
“Jo deputetët”, ishte një thirrje tjetër e tyre, duke iu referuar ligjvënësve të PD.
Deputetët dhe mbështetësit e PD qëndruan në distancë, teksa akuzuan partinë e Arlind Qorit se ishin ata që po dilnin kundër.
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