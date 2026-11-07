☀️
Tiranë 10°C · Kthjellët 07 Nëntor 2026
S&P 500 7,377 ▲0.31%
DOW 51,286 ▼0.46%
NASDAQ 24,579 ▲1.09%
NAFTA 90.83 ▲0.34%
ARI 4,075 ▼0.94%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733 EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733
₿ CRYPTO
BTC $75,879 ▲ +0.17% ETH $2,239 ▲ +0.62% XRP $1.1637 ▼ -1.72% SOL $89.9200 ▼ -0.29%
S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.83 ▲0.34 % ARI 4,075 ▼0.94 % S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.83 ▲0.34 % ARI 4,075 ▼0.94 %
EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733 EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733
07 Nën 2026
Breaking
Nga Kosova në Danimarkë, 23 zyrtarë korrektues angazhohen në tri burgje VIDEO/ Protesta nxjerr edhe “kandidatin” për Kryeministër, i riu: Kjo është dëshira ime më e madhe Progres-Raporti i KE, ministri Gonxhja takohet me ambasadoren e BE-së: Shqipëria avancon drejt Bashkimit Evropian, përafrim m Kulebiak ruse — byreku i famshëm me salmon, oriz, vezë dhe kërpudha në petë të artë GAZA – Reshjet e dendura të shiut lënë pa strehë dhjetëra mijëra të zhvendosur
Menu
Kronika

VIDEO/ Protesta nxjerr edhe “kandidatin” për Kryeministër, i riu: Kjo është dëshira ime më e madhe

· 1 min lexim
dëshira ime më e madhe

Protesta e sotme duket se veç skenave të dhunës dhe përplasjeve, ka prodhuar edhe kandidatin e parë për kryeministër të dalë nga protesta

I pyetur gjatë tubimit, një prej protestuesve nuk është mjaftuar me kritikat ndaj politikës aktuale, por ka treguar edhe ambicien e tij personale: dëshiron të bëhet kryeministër i Shqipërisë.

“Dëshira ime më e madhe është qetë bëhem kryeministër i Shqipërisë”, shprehet ai, ndërsa shton se i ka lënë partitë, pasi mendon se janë kukulla të qeverisë.

Në një protestë ku kërkesat dhe sloganet kanë qenë të shumta, protestuesi duket se të paktën për të ardhmen e tij e ka të qartë kërkesën: nga sheshi, drejt e në Kryeministri.

Nëse partitë po kërkojnë ende kandidatë dhe alternativa, në protestë të paktën njëri është vetëshpallur.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu