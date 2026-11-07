VIDEO/ Protesta nxjerr edhe “kandidatin” për Kryeministër, i riu: Kjo është dëshira ime më e madhe
Protesta e sotme duket se veç skenave të dhunës dhe përplasjeve, ka prodhuar edhe kandidatin e parë për kryeministër të dalë nga protesta
I pyetur gjatë tubimit, një prej protestuesve nuk është mjaftuar me kritikat ndaj politikës aktuale, por ka treguar edhe ambicien e tij personale: dëshiron të bëhet kryeministër i Shqipërisë.
“Dëshira ime më e madhe është qetë bëhem kryeministër i Shqipërisë”, shprehet ai, ndërsa shton se i ka lënë partitë, pasi mendon se janë kukulla të qeverisë.
Në një protestë ku kërkesat dhe sloganet kanë qenë të shumta, protestuesi duket se të paktën për të ardhmen e tij e ka të qartë kërkesën: nga sheshi, drejt e në Kryeministri.
Nëse partitë po kërkojnë ende kandidatë dhe alternativa, në protestë të paktën njëri është vetëshpallur.
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