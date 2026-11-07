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GAZA – Reshjet e dendura të shiut lënë pa strehë dhjetëra mijëra të zhvendosur

· 2 min lexim
– Reshjet e dendura të

GAZA, 7 nëntor /ATSH-AFP/ – Reshjet e dendura të shiut në Rripin e Gazës kanë shkaktuar përmbytjen e dhjetëra mijëra çadrave ku strehohen personat e zhvendosur, duke i lënë ata pa strehë dhe duke shkaktuar disa të plagosur, njoftuan sot autoritetet lokale.

Rreth 70 000 çadra, ku jetojnë dhjetëra mijëra persona të zhvendosur, u përmbytën gjatë ditës së parë të një stuhie që ka përfshirë territorin palestinez, bëri të ditur Zyra e Shtypit e qeverisë së kontrolluar nga Hamasi.

Sipas të njëjtit burim, dhjetëra mure dhe çati të dëmtuara u shembën, duke shkaktuar të plagosur, disa prej të cilëve në gjendje të rëndë.

Qindra familje janë detyruar të largohen nga kampet e përmbytura të personave të zhvendosur në pjesën qendrore dhe veriore të Rripit të Gazës, si dhe në qytetin e Gazës.

Mbrojtja Civile ka marrë më shumë se 1 500 telefonata për ndihmë, ndërsa ekipet e saj po operojnë pa pajisjet dhe mjetet e nevojshme për të përballuar situatën.

Banorët shprehen të dëshpëruar për kushtet e vështira të jetesës.

“Nuk arritëm të shpëtonim dyshekët dhe të gjitha rrobat tona u lagën”, th Oum Mohamed al-Hersh, 45 vjeçe, e cila jeton me familjen në një çadër në perëndim të Gazës.

Ndërkohë, Maryam Odeh, 34 vjeçe, nga Deir al-Balah, tha se nuk di ku do të flenë fëmijët e saj dhe si mund t’i mbrojë ata nga moti i keq.

Koalicioni i organizatave palestineze të shoqërisë civile paralajmëroi për rrezikun e përhapjes së sëmundjeve dhe një katastrofe humanitare.

Autoritetet lokale kërkuan lejimin pa kufizime të ndihmave humanitare, duke theksuar se Gaza ka nevojë urgjente për 200 000 banesa të përkohshme, pajisje për largimin e rrënojave, si dhe rikthimin e energjisë elektrike dhe ngrohjes.

Sipas këshilltarit bashkiak të Gazës, Mustapha Qazzaat, hyrja e banesave të parafabrikuara është penguar dhe furnizimi me çadra është kufizuar që prej shpalljes së armëpushimit mes Hamasit dhe Izraelit në tetor 2025./ /Ad.Ab./ a.jor.

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