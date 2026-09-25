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Ekspozita

Pavioni i Polonisë në Bienalen e Venecias eksploron epistemologjinë e shurdhësisë: instalimi «Liquid Tongues»

Bogna Burska dhe Daniel Kotowski sjellin në Venecia instalimin «Liquid Tongues», ku aksesueshmëria nuk është shtojcë, por zemra e veprës.

· 2 min lexim

Pavioni polak në Bienalen e Venecias po tërheq vëmendjen e botës së artit me instalimin «Liquid Tongues» të Bogna Burska-s dhe Daniel Kotowski-t — një vepër ku aksesueshmëria nuk trajtohet si shtojcë, por si thelbi i vetë kuptimit. Instalimi është kuruar nga Ewa Chomicka dhe Jolanta Woszczenko dhe prodhuar nga Zachęta, Galeria Kombëtare e Artit në Varshavë.

Vizitorët zhyten menjëherë në një blu të thellë ujore, nga projeksionet video të xhiruara në një pishinë të Varshavës. Valë akustike me frekuencë të ulët — që imitojnë vokalizimet dhe ekolokacionin e balenave — krijojnë një ndjesi fizike: zëri nuk dëgjohet vetëm me vesh, por ndihet me trupin.

Performuesit ndërveprojnë me projeksionet video në instalimin «Liquid Tongues» në Pavionin e Polonisë, Bienalja e Venecias. (Foto: USA Art News)

Zemra e instalimit është «Chór w Ruchu (Kori në Lëvizje)» (2026): një ansambël interpretuesish të shurdhër dhe dëgjues që rrëfejnë njëkohësisht historinë e biologut Roger Payne, regjistrimet e të cilit të vitit 1970, «Songs of the Humpback Whale», ndihmuan në ndalimin global të gjuetisë së balenave. Rrëfimi paraqitet në anglisht të folur dhe në gjuhën ndërkombëtare të shenjave; koreografia e Alicja Czyczel-it frymëzohet nga tufat e peshqve, ndërsa partitura e Aleksandra Gryka-s dhe kinematografia e Magda Mosiewicz-it e plotësojnë veprën.

Asnjë kanal komunikimi — as zëri, as shenja, as imazhi, as dridhja — nuk merr përparësi; çdo element funksionon si përkthim, pa asnjë origjinal të vetëm. Baza konceptuale është «Deaf Gain» (2010), term i studiuesit H-Dirksen L. Bauman, që e kthen shurdhërinë nga mungesë në zgjerim kulturor e perceptues. Prania e Kotowski-t — artist i shurdhër i njohur për hetimet mbi gjuhën, biopolitikën dhe shtypjen e trajnimit fonetik — e vendos veprën në dialog me artistë si Christine Sun Kim dhe Joseph Grigely, që e kanë integruar thellësisht epistemologjinë e shurdhësisë në artin bashkëkohor.

Burimi: USA Art News

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