Vidhet kisha në Lipjan, merren 50 euro dhe një thikë
Policia e Kosovës ka nisur hetimet për vjedhjen e raportuar më 2 tetor në kishën në rrugën "Shën Flori" në Lipjan.
Policia e Kosovës ka nisur hetimet për një rast vjedhjeje në një kishë në Lipjan, siç njofton KosovaPress të shtunën, më 3 tetor 2026.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 1 tetor, rreth orës 17:00, në rrugën “Shën Flori” në Lipjan, ku persona të panjohur kanë hyrë në objektin e kishës dhe kanë marrë 50 euro së bashku me një thikë.
Vjedhja është raportuar në polici një ditë më pas, më 2 tetor, nga ankuesi, sipas të dhënave zyrtare të publikuara në raportin ditor.
Policia njofton se rasti është duke u hetuar dhe autoritetet po punojnë për identifikimin e personave të përfshirë në vjedhjen e kishës në Lipjan.
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