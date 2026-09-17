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Sporti

Vinicius, Mbappé dhe Konaté nuk u solidarizuan me Seutan, Florentino Pérez viziton të premten enklavën spanjolle

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Florentino Pérez do të udhëtojë në Seuta të premten. Numri një i Real-it do të shoqërohet nga Emilio Butragueño dhe José Martínez Pirri.

Gjatë qëndrimit të tij, presidenti i Real Madridit planifikon të takohet me Juan Jesús Vivas, president i Qytetit Autonom të Ceutës, në një takim përmes të cilit klubi shpreson të shprehë mbështetjen dhe solidaritetin e tij me qytetin.

Udhëtimi vjen vetëm tre ditë pas polemikave që lindi në stadiumin Martínez Valero, ku Vinicius, Mbappé dhe Konaté nuk e shfaqën plotësisht mesazhin në fanellat në mbështetje të Seutës që lojtarët mbanin veshur para ndeshjes Elche-Real Madrid.

Vini dhe Mbappé kishin veshur deri në gjysmë fanellat e tyre duke fshehur sloganin “Ne jemi të gjithë seutanë”, ndërsa Konaté gjithashtu nuk e shfaqi të vetën si pjesa tjetër e shokëve të tij të ekipit. Të tre i hoqën ato gjatë ngrohjes para ndeshjes.

Incidenti shkaktoi kritika të shumta dhe hapi një debat që ka pasur një ndikim të rëndësishëm publik, duke e shtyrë presidentin të udhëtojë personalisht për në Seuta.

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