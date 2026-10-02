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Vllaznia nuk humbet kohë dhe zyrtarizon trajnerin e ri, ja kush ulet në pankinën shkodrane

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Vllaznia nuk humbet kohë dhe

Vllaznia nuk humbet kohë dhe zyrtarizon menjëherë trajnerin e ri që do të pasojë Edi Martinin e shkarkuar.

Në pankinën e kuqebluve tashmë do të jetë Csaba Lazlo që do të ketë detyrën për të nxjerrë skuadrën shkodrane nga gjendja e vështirë në të cilën ndodhet në këtë fillim sezoni. Vllaznia konfirmoi gjithçka përmes një njoftimi në rrjetet sociale, një komunikim që erdhi vetëm pak orë pas shkarkimit të Edi Martinit

‘Mirësevjen te Vllaznia, Csaba Lazlo. Eksperiencë ndërkombëtare nga Bundesliga, Skocia, Belgjika, Hungaria dhe drejtimi i dy Kombëtareve. Trajneri i Vitit në Skoci. Trajneri i Vitit në Hungari. Eksperiencë. Personalitet. Ambicie. Një kapitull i ri fillon në Shkodër. Mirë se erdhe, Mister!-lexohet në njoftimin e Vllaznisë

Csaba Lazlo në karrierën e tij ka drejtuar klube si Borussia Moenchengladbach, Ferencvaros, Dundee, Charleroi etj. Në vitin 2004 ai ka qenë në stafin teknik të kombëtares hungareze, në rolin e zëvendëstrajnerit. Skuadra e fundit që ka drejtuar ka qenë Sepski në 2025 dhe tani karrierës së tij i shtohet dhe Vllaznia në Abissnet Superiore.

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