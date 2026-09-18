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Bota

Von der Leyen turne në Ballkan, nuk shkon në Bosnjë e Serbi

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Von der Leyen

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, do t’i anashkalojë Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën gjatë turneut të saj në Ballkan, njoftoi të premten Komisioni Evropian (KE).

“Gjatë turneut, presidentja Von der Leyen do t’i vizitojë Tiranën, Prishtinën, Podgoricën dhe Shkupin. Atje do të takohet me presidentët dhe kryeministrat, si dhe do të vizitojë projekte të financuara nga Bashkimi Evropian”, tha zëdhënësja e KE-së, Arianna Podesta, raporton Radio Evropa e Lirë.

Vizita në katër vendet e rajonit është parashikuar të zhvillohet nga 30 shtatori deri më 2 tetor.

Von der Leyen prej vitesh ka pasur një raport të ngrohtë me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiç, të cilit shpesh i është drejtuar me fjalët “i dashur Aleksandar”.

Kjo qasje është kritikuar nga ekspertë që merren me Ballkanin Perëndimor.

Në prag të zgjedhjeve parlamentare dhe të përgjithshme në Serbi dhe Bosnjë e Hercegovinë, Von der Leyen planifikon t’i vizitojë këto dy vende më vonë, tha Podesta.

Ky do të jetë turneu i gjashtë i von der Leyenit në rajon, një vizitë që tashmë është bërë traditë para publikimit të paketës vjetore të raporteve të progresit për vendet kandidate për anëtarësim në BE.

“Siç tha presidentja në samitin e qershorit, Bashkimi ynë nuk do të jetë i plotë pa Ballkanin Perëndimor. Gjatë bisedimeve me partnerët, ajo do të diskutojë për hapat e nevojshëm në rrugën e këtyre vendeve drejt Bashkimit Evropian, si dhe për procesin e integrimit gradual, të mbështetur nga Plani i Rritjes për Ballkanin Perëndimor”, tha zëdhënësja Podesta.

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