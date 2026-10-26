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26 Tet 2026
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Kosova

Vrasja e Arlinda Zekajt, IPK nis hetimet ndaj veprimeve të Policisë

Inspektorati Policor i Kosovës, me autorizim të Prokurorisë së Shtetit, do të shqyrtojë pranimin e raportimeve, vlerësimin e rrezikut dhe masat e marra apo të pamara për viktimën që u vra më 25 tetor në Vitomiricë të Pejës

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Inspektorati Policor i Kosovës (IPK) ka nisur veprime hetimore dhe verifikuese për mënyrën se si Policia e Kosovës i ka trajtuar rastet e raportuara nga Arlinda Zekaj, e vrarë më 25 tetor 2026 në Vitomiricë të Pejës, siç njofton Urgjent.com. IPK-ja njoftoi të hënën, më 26 tetor, se ka filluar shqyrtimin e veprimeve të Policisë lidhur me të gjitha rastet e raportuara nga e ndjera.

Hetimet zhvillohen me autorizimin e Prokurorisë së Shtetit dhe synojnë të përcaktojnë nëse zyrtarët policorë kanë vepruar në përputhje me detyrimet ligjore dhe nëse ka pasur lëshime gjatë trajtimit të raportimeve të viktimës. Në fokus janë pranimi dhe regjistrimi i raportimeve, vlerësimi i rrezikut, mënyra e trajtimit të rasteve dhe masat e ndërmarra apo eventualisht të pandërmarra nga zyrtarët përgjegjës.

Zekaj u vra mbrëmjen e 25 tetorit, pak kohë pasi ishte shoqëruar nga zyrtarët policorë në banesën e saj. Ajo kishte raportuar probleme të vazhdueshme familjare dhe kishte kërkuar zbatimin e masave mbrojtëse të përcaktuara nga gjykata.

Më 22 tetor, ajo i ishte drejtuar Prokurorisë Themelore në Pejë me një kërkesë lidhur me trajtimin e rastit dhe zbatimin e vendimeve përkatëse. Tri ditë më vonë u vra, ndërsa autoritetet kanë shpallur në kërkim një person të dyshuar.

Nëse identifikohen shkelje apo lëshime, procesi synon të përcaktojë edhe përgjegjësitë eventuale individuale dhe institucionale. Megjithatë, fillimi i hetimeve nuk nënkupton se është konstatuar tashmë përgjegjësi apo shkelje nga ndonjë zyrtar policor, ndërsa IPK-ja thekson se veprimet do të zhvillohen në koordinim me institucionet kompetente të drejtësisë, në mënyrë profesionale e të paanshme.

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