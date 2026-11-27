Vrasja te liqeni i Smillkovës, ndalohet një person
Policia ka ndaluar një person të dyshuar në lidhje me vrasjen e 38-vjeçarit pranë liqenit të Smillkovës, në afërsi të Shkupit, ndërsa hetimet tregojnë se viktima vdiq nga gjakderdhja pas një plage me armë zjarri në këmbë.
Policia ka ndaluar një person të dyshuar në lidhje me vrasjen e një 38-vjeçari pranë liqenit të Smillkovës, në afërsi të Shkupit, ngjarje që ka ndodhur gjatë fundjavës së kaluar, siç njofton Alsat.
Sipas informacioneve të publikuara nga televizioni Telma, të cilave u referohet Alsat, viktima ka ndërruar jetë si pasojë e gjakderdhjes së rëndë nga një plagë e shkaktuar me armë zjarri në këmbë.
Sipas të dhënave të deritanishme nga hetimet, pamjet e kamerave të sigurisë dhe të sistemit “Safe City” kanë treguar se 38-vjeçari ishte drejtuar drejt vendit të ngjarjes pak para orës 05:00 të mëngjesit të së shtunës. Trupi i tij është vërejtur në orën 06:15 nga një kalimtar i rastësishëm.
Gjatë kontrollit të vendit të ngjarjes, telefoni celular i viktimës është gjetur në automjetin e tij. Sipas informacioneve të hetimit, vdekja ka ardhur si pasojë e gjakderdhjes së madhe nga dëmtimi i një arterie në këmbë, gjë që e ka penguar të kërkojë ndihmë mjekësore.
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