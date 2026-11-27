RUSI – Moska hedh poshtë akuzat për vendosjen e armëve bërthamore në hapësirë
MOSKË, 27 nëntor /ATSH-DPA – Rusia ka hedhur poshtë raportimet e mediave gjermane lidhur me pretendimet se Moska po përgatitet të lëshojë në orbitë një satelit të pajisur me një kokë bërthamore, duke i cilësuar ato si akuza të pabazuara.
Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova, deklaroi se aktivitetet hapësinore të Rusisë synojnë “ekskluzivisht qëllime paqësore” dhe nuk përbëjnë kërcënim për vendet e tjera. Ajo theksoi se Moska respekton Traktatin për Hapësirën e Jashtme të vitit 1967, i cili ndalon vendosjen e armëve bërthamore në hapësirë.
Zakharova i cilësoi raportimet si “spekulime absurde”, duke pretenduar se ato synojnë të justifikojnë projektet ushtarake gjermane në hapësirë. Në këtë kontekst, ajo iu referua një programi me vlerë 35 miliardë euro, të njoftuar në vitin 2025 nga ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius, për forcimin e sigurisë hapësinore.
Transmetuesit gjermanë WDR dhe NDR, së bashku me gazetën “Süddeutsche Zeitung“, raportuan të hënën se Rusia dyshohet se po planifikon të vendosë armë bërthamore në orbitën e Tokës. Raportimi mbështetej në informacione nga zyrtarë perëndimorë të inteligjencës dhe të strukturave ushtarake.
Sipas mediave gjermane, informacionet e inteligjencës mbi planet e pretenduara ruse u janë përcjellë së fundmi disa vendeve anëtare të NATO-s. Këto raportime kanë ngritur shqetësime për sigurinë ndërkombëtare dhe rreziqet që mund të paraqesë militarizimi i hapësirës.
Kancelari gjerman Friedrich Merz i cilësoi raportimet si “tronditëse”, ndërsa Moska vijon të mohojë çdo plan për vendosjen e armëve bërthamore në hapësirë. Deri tani, pretendimet e publikuara nga mediat gjermane dhe qëndrimi zyrtar rus paraqesin dy versione të kundërta mbi këtë çështje.
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