S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 94.40 ▼1.51 % ARI 4,741 ▲0.36 % S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 94.40 ▼1.51 % ARI 4,741 ▲0.36 %
EUR/USD 1.1709 EUR/GBP 0.8671 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5084 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4369 EUR/TRY 52.7311 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6012 EUR/USD 1.1709 EUR/GBP 0.8671 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5084 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4369 EUR/TRY 52.7311 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6012
Vritet ministri i Mbrojtjes i Malit gjatë një valë sulmesh të Al-Kaedës në të gjithë vendin

Ministri i Mbrojtjes i Malit, Gjenerali Sadio Camara është vrarë gjatë sulmeve të koordinuara ushtarake në të gjithë vendin. Lajmi për vdekjen e tij erdhi

Ministri i Mbrojtjes i Malit, Gjenerali Sadio Camara është vrarë gjatë sulmeve të koordinuara ushtarake në të gjithë vendin. Lajmi për vdekjen e tij erdhi një ditë pasi rezidenca e tij në qytetin garnizon të Kati u sulmua gjatë sulmeve të njëkohshme të nisura të shtunën nga al-Kaeda dhe rebelët Tuareg.

Camara ishte një figurë qendrore në qeverinë ushtarake që mori pushtetin pas grushteve të njëpasnjëshme të shtetit në vitet 2020 dhe 2021.

“Ai ishte një nga figurat më të fuqishme në udhëheqjen ushtarake në pushtet dhe ishte parë nga disa si një udhëheqës i mundshëm i ardhshëm i Malit”, tha Nicolas Haque i Al Jazeera, i cili ka raportuar gjerësisht nga vendi.

Haque tha se sulmuesit kryen një sulm vetëvrasës me makinë-bombë në rezidencën e Camaras në Kati, një qytet ushtarak i fortifikuar rëndë, rreth 15 kilometra në veriperëndim të kryeqytetit, Bamako.

“Kati konsiderohet si një nga vendet më të sigurta në vend, megjithatë luftëtarët nga Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimeen, e cila është e lidhur me al-Kaedën, së bashku me luftëtarët Tuareg nga Fronti për Çlirimin e Azawadit, arritën të nisin sulmin”, tha ai.

Persona të armatosur sulmuan gjithashtu vende të ndryshme në të gjithë Malin, përveç Bamakos dhe Kati-t.

