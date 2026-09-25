Vuçiç nga Nju Jorku: Dorëheqjen e jap të dielën rreth orës 20:00 — para fundit të mandatit do të flas me Putinin
Presidenti serb njoftoi nga margjinat e OKB-së orën e saktë të dorëheqjes dhe një bisedë të pritshme me presidentin rus për energjinë dhe NIS-in.
Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, njoftoi nga Nju Jorku, në margjinat e sesionit të 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, se dorëheqjen nga posti i presidentit do ta dorëzojë të dielën, më 27 shtator, në mbrëmje — rreth orës 20:00. „Të dielën në mbrëmje do ta dorëzoj dorëheqjen, rreth orës 20:00. Dhe atëherë do të dëgjoni arsyetimin tim”, tha Vuçiç para gazetarëve, duke shtuar se qytetarët do të marrin edhe shpjegimin e plotë të vendimit.
Para përfundimit të mandatit, presidenti serb njoftoi se do të zhvillojë një bisedë telefonike me presidentin e Rusisë, Vladimir Putin. Vuçiç tha se takimi me ministrin e Jashtëm rus Sergej Lavrov në Nju Jork ishte „shumë i mirë” dhe se biseda me Putinin do të përqendrohet në marrëveshjet energjetike, në Naftna industrija Srbije (NIS) dhe në projektet e Hekurudhave Ruse në Serbi.
Vuçiç tha se nuk e ka parë debatin zgjedhor në televizionin N1, pasi në atë kohë ishte në takim me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski. Ai reagoi edhe për refuzimin e shtrëngimit të dorës në debat: „Është tmerrësisht e rëndësishme që të tregojnë se me kë nuk guxojnë të dalin në debate… le ta shohin njerëzit se kush përfaqëson Serbinë e denjë”.
Presidenti serb tha se ishte veçanërisht i kënaqur me bisedimet e zhvilluara me zyrtarët amerikanë gjatë vizitës në Shtetet e Bashkuara. Ai u takua gjithashtu me ministrin e Jashtëm gjerman Johann Wadephul dhe, duke komentuar zhvillimet ndërkombëtare, deklaroi se samiti i ardhshëm Trump–Xi „vendos fatin e botës”.
Burimi: RTS
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